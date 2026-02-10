Nhật Bản tài trợ tăng khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam với trị giá 6 triệu USD cho giai đoạn từ 2026-2030.

Mục tiêu tổng thể của Dự án bảo đảm trẻ em, gia đình và cộng đồng ở các khu vực có nguy cơ bị rủi ro thiên tai được bảo vệ tốt hơn, được cung cấp thông tin đầy đủ hơn và được trang bị tốt hơn về kiến thức, về kỹ năng ứng phó và phục hồi sau thiên tai; xây dựng khả năng thích ứng, bền vững trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dự kiến Dự án sẽ giúp cho 27 triệu trẻ em, gia đình và cộng đồng được hưởng lợi từ việc tăng cường công tác lập kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cảnh báo sớm và phòng ngừa.

Các hoạt động mục tiêu được thực hiện tại các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Nghệ An và Hà Tĩnh ước tính sẽ hỗ trợ khoảng 2,2 triệu trẻ em và 7 triệu người đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, dự án này sẽ góp phần tăng cường hệ thống giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Việt Nam với trọng tâm hướng tới các nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài với Nhật Bản và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, đồng thời tái khẳng định cam kết của Bộ trong việc nâng cao khả năng chống chịu cho trẻ em, gia đình và cộng đồng tại những khu vực rủi ro cao nhất trước các thiên tai liên quan tới biến đổi khí hậu.

Ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Nhật Bản rất vui mừng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thông qua việc tăng cường xác định và phân tích rủi ro, các hệ thống cảnh báo sớm, quản trị rủi ro thiên tai và công tác phòng ngừa, dự án sẽ góp phần giảm thiểu tác động của lũ, ngập lụt và sạt lở đất, đồng thời hỗ trợ xây dựng một tương lai an toàn hơn và có khả năng chống chịu cao hơn cho trẻ em, gia đình và các cộng đồng trên khắp Việt Nam.”

Theo Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam: “Trẻ em là những đối tượng ít gây ra biến đổi khí hậu nhất nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các tác động do biến đổi khí hậu. Cách tiếp cận giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm bảo đảm rằng các hệ thống quản lý thiên tai và các lĩnh vực xã hội mang tính bao trùm và đáp ứng nhu cầu của các em, đồng thời tăng cường khả năng phòng ngừa và chống chịu của trẻ em, gia đình và cộng đồng. Với sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản cùng với sự phối hợp của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và các đối tác đồng thực hiện khác, chúng ta có thể bảo vệ trẻ em tốt hơn và bảo đảm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau."

Thiên tai tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng về cả tần suất và cường độ. Bão số 3 năm 2024 (bão Yagi) cùng với hàng loạt các thiên tai nghiêm trọng như lũ, ngập lụt và sạt lở đất xảy ra vào năm 2025 đã gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản của nhà nước, của nhân dân.

Thực tiễn cho thấy có những khoảng trống về hệ thống thông tin rủi ro, hệ thống cảnh báo sớm và công tác phòng ngừa tại địa phương. Theo đó, việc tăng cường giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và các hệ thống cảnh báo sớm thông qua các khoản đầu tư bền vững và có trọng tâm, đặc biệt hướng tới trẻ em và các cộng đồng dễ bị tổn thương là cần thiết.

Thông qua Dự án, Việt Nam sẽ được tăng cường các hệ thống thông tin về rủi ro thiên tai nhằm hỗ trợ công tác lập kế hoạch, xây dựng chính sách ở cấp Trung ương và địa phương và cảnh báo sớm; củng cố quản lý rủi ro thiên tai và các khoản đầu tư dựa trên thông tin về rủi ro bao gồm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng như trường học và các công trình cộng đồng an toàn hơn; nâng cao khả năng phòng ngừa, thích ứng và khả năng chống chịu ở cấp cộng đồng thông qua các cơ chế cảnh báo sớm tại địa phương; tăng cường giáo dục về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, tích hợp vào chương trình giáo dục quốc gia; bảo đảm sự tham gia của thanh thiếu niên trong các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn hơn và có khả năng chống chịu cao hơn trước thiên tai.

Dự án này phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Khung hành động Sendai về giảm nhẹ rủi ro thiên tai (2015-2030), Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời phản ánh cam kết của Nhật Bản đối với an ninh con người và nhân phẩm.

Dự án được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Chính phủ Nhật Bản, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu./.

