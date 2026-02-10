Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 49 Anh hùng liệt sỹ Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định

Chiều 10/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng 49 Anh hùng liệt sỹ Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ-những người đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đọc điếu văn tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ Biệt động Sài Gòn-Gia Định, những người đã hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân và sinh mệnh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Ôn lại truyền thống và những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã trao tặng lực lượng Biệt động 16 chữ vàng: "Đoàn kết một lòng, mưu trí vô song, dũng cảm tuyệt vời, trung kiên bất khuất."

Đảng, Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 5 đơn vị, 31 cá nhân, góp phần khẳng định, tôn vinh truyền thống anh hùng của lực lượng Biệt động.

Thời gian có thể lùi xa, nhưng với cả nước, với miền Nam "Thành đồng Tổ quốc," với Thành phố mang tên Bác, những chiến công vang dội của lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; của sức mạnh lòng yêu nước nồng nàn và trí tuệ Việt Nam. Đó là tinh thần trung kiên, bất khuất, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do và sự trường tồn của dân tộc.

Bài học lớn về "thế trận lòng dân" vẫn còn nguyên giá trị: không có căn cứ nào vững chắc hơn lòng dân, không có địa đạo nào an toàn hơn sự che chở của nhân dân. Những chiến công thầm lặng, sự hy sinh anh dũng của lực lượng Biệt động Sài Gòn-Gia Định sẽ mãi là nguồn cảm hứng, là ngọn lửa truyền thống trong lòng các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Biệt động Sài Gòn-Gia Định là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của cách mạng miền Nam, hoạt động ngay trong lòng địch, trong điều kiện vô cùng hiểm nguy, gian khổ. Với lòng quả cảm, ý chí sắt đá, tinh thần kỷ luật nghiêm minh, các chiến sỹ Biệt động đã lập nên nhiều chiến công thầm lặng nhưng có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.

Tinh thần chiến đấu anh dũng ấy được thể hiện rực rỡ trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 - một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Trước bom đạn ác liệt, tra tấn tàn khốc, sự truy lùng gắt gao của kẻ thù, các chiến sỹ Biệt động vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Chính sự hy sinh cao cả và lòng trung thành tuyệt đối ấy đã làm nên phẩm chất anh hùng, bất khuất, kiên trung của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định, góp phần quan trọng tạo nên tầm vóc, ý nghĩa lịch sử to lớn của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, mở ra bước ngoặt quyết định cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: 49 liệt sỹ Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định được Chính phủ quyết định trao Bằng "Tổ quốc ghi công" là những biểu tượng tiêu biểu của tinh thần yêu nước nồng nàn, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự hy sinh trọn vẹn vì độc lập, tự do của dân tộc. Công lao to lớn ấy đã được lịch sử ghi nhận, được Đảng, Nhà nước, nhân dân đời đời trân trọng.

Thay mặt thân nhân các gia đình liệt sỹ, ông Nguyễn Quốc Độ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Quân khu và các cấp, ngành đã quan tâm, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Ông cho biết đây không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao của thân nhân các liệt sỹ, còn là sự an ủi sâu sắc đối với những cán bộ, chiến sỹ Biệt động còn sống, những người may mắn được chứng kiến đất nước hòa bình, phát triển.

Ngược dòng lịch sử, ông Nguyễn Quốc Độ cho biết: Trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, lực lượng tinh nhuệ Biệt động Sài Gòn-Gia Định được giao phối hợp cùng quân, dân toàn miền tiến công 5 mục tiêu trọng điểm, là các cơ quan đầu não của Mỹ-Ngụy tại nội đô Sài Gòn.

Lực lượng Biệt động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhưng chịu tổn thất rất lớn. Trong số 88 cán bộ, chiến sỹ tham gia chiến đấu có 61 đồng chí anh dũng hy sinh; số còn lại bị thương, bị bắt và chịu nhiều hình thức tra tấn, tù đày tàn khốc.

Điều đau xót là trong số 49 liệt sỹ được công nhận lần này, nhiều đồng chí đã hy sinh, bị địch tiêu hủy, đến nay không còn hài cốt, không rõ danh tính, quê quán, không có thân nhân và hình ảnh lưu lại. Đây là nỗi trăn trở, day dứt của các hội viên Câu lạc bộ Khối Vũ trang-Biệt động, như một món nợ nghĩa tình đối với những người đã ngã xuống.

Theo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong công tác Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng và gia đình liệt sỹ; đồng thời tiếp tục giữ gìn, bồi đắp truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân./.

Cấp Bằng Tổ quốc ghi công với 49 chiến sỹ Biệt động Sài Gòn-Gia Định Chính phủ đồng ý công nhận liệt sỹ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 49 trường hợp hy sinh trong kháng chiến khi làm nhiệm vụ bí mật của lực lượng Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định.

