IOM Việt Nam hỗ trợ sáng kiến thúc đẩy di cư an toàn và chống mua bán người

Ngày 10/2, tại Hà Nội, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Ngày hội Thu hoạch: Dấu ấn Hành trình Sáng kiến thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người" nhằm ghi nhận và tôn vinh các sáng kiến do thanh niên kiến tạo hướng tới thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Đấu tranh phòng, chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (gọi tắt là TMSV) do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tài trợ.

Sự kiện diễn ra tại Ngôi nhà Xanh Một Liên hợp quốc ở Hà Nội, thu hút hơn 200 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội, thủ lĩnh thanh niên và cơ quan báo chí.

Phát biểu tại sự kiện, bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, chia sẻ sự kiện “Ngày hội Thu hoạch” cho thấy vai trò trung tâm của thanh niên trong công tác thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người.

Khi được trang bị đúng kỹ năng, nguồn lực và một môi trường cởi mở, thanh niên có thể mang lại những giải pháp thiết thực, góp phần tăng cường khả năng chống chịu và giảm thiểu các yếu tố dễ bị tổn thương tại chính địa phương họ sinh sống.

Ông Charles Han, Trưởng Bộ phận Nhập cư, Di cư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội khẳng định Chính phủ Vương quốc Anh cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam cùng các đối tác để giải quyết tình trạng di cư trái phép và đấu tranh phòng, chống mua bán người. Theo ông Charles Han, Dự án TMSV đã hỗ trợ Việt Nam tăng cường khung chính sách, nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động truyền thông, phòng ngừa.

Sự kiện “Ngày hội Thu hoạch” đánh dấu tổng kết Cuộc thi “Sáng kiến thanh niên thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người-mùa 3” do IOM Việt Nam triển khai. Chương trình đặt thanh niên vào vai trò là những người kiến tạo sự thay đổi trong công tác phòng, chống mua bán người, thông qua việc tăng cường năng lực để các bạn trẻ có thể thiết kế, thử nghiệm và nhân rộng các giải pháp nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của di cư không an toàn và mua bán người.

Qua ba mùa triển khai, chương trình đã thu hút 2.720 lượt đăng ký từ 905 nhóm thanh niên đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và cam kết của thanh niên trong công tác nâng cao nhận thức về rủi ro của di cư không an toàn và mua bán người, cũng như đóng góp vào các nỗ lực phòng ngừa dựa vào cộng đồng.

Từ số lượng đăng ký, 212 thanh niên đã được tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu về di cư an toàn, phòng, chống mua bán người, xây dựng chiến lược truyền thông, phát triển kinh doanh-khởi nghiệp, qua đó trau dồi kỹ năng để chuyển hoá kiến thức thành hành động và dẫn dắt các hoạt động phòng, chống mua bán người tại địa phương.

Tổng cộng 100 sáng kiến do thanh niên dẫn dắt đã được hoàn thiện và nộp đề xuất. Trong số đó, 31 sáng kiến đã nhận được hỗ trợ chuyên môn và tài chính để hiện thực hoá ý tưởng, tiếp cận các cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt tập trung tại Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Các sáng kiến được hỗ trợ bao gồm những mô hình sáng kiến thanh niên thúc đẩy tạo việc làm tại địa phương, phát triển cộng đồng và các chiến dịch truyền thông đồng đẳng nhằm nâng cao nhận thức về rủi ro tuyển dụng trực tuyến, thông tin sai lệch và các lời mời gọi việc làm trá hình, dẫn đến nguy cơ bị mua bán.

Bên lề sự kiện là không gian trưng bày và tương tác trải nghiệm của các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt và cùng các phiên thuyết trình, nơi các nhóm được trình bày ý tưởng trước hội đồng chuyên gia đến từ khu vực tư nhân và các hệ sinh thái khởi nghiệp. Ba sáng kiến tiêu biểu đã được vinh danh nhờ tác động rõ nét và tiềm năng phát triển, đồng thời nhận thêm nguồn vốn hạt giống để mở rộng quy mô triển khai.

Các nỗ lực phòng ngừa do thanh niên triển khai ngày càng đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh các hình thức mua bán người tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương diễn biến rất phức tạp.

Theo ghi nhận từ Báo cáo thực trạng nạn mua bán người vào các tổ hợp lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), số ca bị mua bán được nhận hỗ trợ của IOM trong khu vực đã tăng hơn 3 lần từ 296 vào năm 2022 lên 1.093 vào năm 2025. Điều này cho thấy tội phạm mua bán người ngày càng có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia và tận dụng các nền tảng số để dụ dỗ, lừa đảo, với số lượng nạn nhân bị mua bán vào các tổ hợp lừa đảo trực tuyến không ngừng gia tăng.

Nhiều nạn nhân là thanh niên có trình độ học vấn, phản ánh sự cấp thiết của các biện pháp phòng ngừa, kết hợp giữa truyền thông nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng và tạo sinh kế bền vững./.

