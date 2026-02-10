Bắc Ninh: Cháy kho làm nến ở Nhà tình thương Hương La

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10/2, lửa xuất phát từ khu vực kho làm nến ở Nhà tình thương Hương La, xã Lương Tài, Bắc Ninh.

Chỉ trong ít phút lửa đã bùng lên dữ dội và lan sang khu nhà vật lý trị liệu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh đã huy động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sỹ tới dập lửa.

Hỏa hoạn nhanh chóng được khống chế, tuy nhiên khoảng 80m2 công trình kho làm nến bị thiêu rụi, may mắn không có người thiệt mạng.

Theo nhân chứng tại hiện trường, lửa bốc lên từ khu vực kho làm nến ở Nhà tình thương Hương La đã nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan sang khu nhà vật lý trị liệu.

Nhà tình thương Hương La đang nuôi dưỡng 42 trẻ khuyết tật do 15 nữ tu chăm sóc. Thời điểm xảy ra vụ cháy có 13 nữ tu và 8 trẻ, những người còn lại đã đi học hoặc về quê ăn Tết. Phát hiện cháy, các nữ tu và em nhỏ đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Cháy lớn thiêu rụi toàn bộ kho hàng của một công ty ở Bắc Nha Trang Do vụ việc hỏa hoạn xảy ra vào ngày nghỉ Chủ Nhật nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa bên trong kho bị thiêu rụi.