Hoàn thiện các hạng mục tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với tỉnh Lai Châu

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên công trường tuyến đường nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với tỉnh Lai Châu, các cán bộ, kỹ sư và công nhân vẫn đang miệt mài bám trụ, gấp rút thi công hoàn thiện các hạng mục để kịp thông tuyến, giúp người dân thuận lợi đi lại trong dịp Tết.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, trọng điểm là tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với tỉnh Lai Châu đang bước vào giai đoạn nước rút quyết liệt nhất.

Đây không chỉ là công trình giao thông trọng điểm mà còn là niềm kỳ vọng về sự bứt phá, mở ra một không gian mới để phát triển kinh tế cho tỉnh biên giới Lai Châu.

Gói thầu xây lắp XL07 là gói xây lắp mới 100%, một trong những “mắt xích” quan trọng và cũng là thách thức lớn nhất của toàn tuyến đã và đang trở thành tâm điểm mong đợi của người dân.

Đây là gói thầu được khởi công muộn nhất vào tháng 1/2024 và dự kiến hoàn công vào ngày 30/3/2026. Gói thầu này có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất so với toàn tuyến, xuyên qua những địa hình có địa chất phức tạp.

Tuy nhiên, với nỗ lực quyết tâm của chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công đã vượt lên những khó khăn về giải phóng mặt bằng, địa hình cũng như thời tiết.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt trên 95% tổng khối lượng công việc. Các đơn vị thi công xây lắp gói XL07 đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tận dụng thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công đặt mục tiêu cao nhất là bàn giao gói XL07 và đưa vào sử dụng cơ bản trước Tết Nguyên đán, để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết.

Ghi nhận của phóng viên tại công trường trong những ngày cận Tết, khi mà dòng người đang hối hả chuẩn bị Tết, không khí lao động trên công trường vẫn hết sức khẩn trương.

Cây cầu gói 06 giáp với gói 07 xây lắp mới đã hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng góp phần thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Truyền, Chỉ huy trưởng công trường gói thầu số XL07 (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoàn Hảo) chia sẻ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hiện toàn gói thầu chỉ còn khoảng hơn 1.000 m chưa trải thảm nhựa. Đơn vị đang dồn lực phấn đấu hoàn thành trên 600 m ngay trước Tết. Đối với những đoạn còn lại, chúng tôi sẽ đảm bảo phương án thông tuyến để người dân di chuyển thuận lợi trong dịp Tết này.”

Theo báo cáo mới nhất từ Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng), đơn vị đại diện chủ đầu tư, đến nay, 7/8 gói thầu toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành.

Điều này đồng nghĩa với việc hơn 147 km đường nối thông tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại từ Lai Châu tới các tỉnh miền xuôi cũng như Thủ đô Hà Nội.

Việc thông tuyến đường nối này không chỉ là những con số trên báo cáo mà là sự chuyển mình thực tế trên từng km đường.

Những khúc cua tay áo, những đoạn đường đèo dốc hiểm trở qua Quốc lộ 4D, đặc biệt qua đèo Ô Quý Hồ thường xuyên mây mù bao phủ thì người dân có sự lựa chọn di chuyển trên cung đường mới, đảm bảo an toàn hơn cho người tham gia giao thông khi về xuôi và ngược lại.

Đây là nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị, chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công, mở ra những điều kiện thuận lợi để “phá thế ngõ cụt” cho Lai Châu, giúp tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Với người dân Lai Châu, con đường này không chỉ là một dự án xây dựng thông thường, mà là con đường của sự đổi thay. Suốt bao năm qua, việc di chuyển từ Lai Châu về miền xuôi cũng như về Thủ đô Hà Nội luôn là một trở ngại với nhiều thách thức bởi địa hình hiểm trở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Trương Xuân Hùng, một người dân ở xã Than Uyên (Lai Châu) xúc động chia sẻ: “Sau bao nhiêu năm mong đợi, nhìn thấy con đường hoàn thiện từng ngày, người dân chúng tôi rất vui. Trước đây, người dân đi lại vất vả, mất rất nhiều thời gian và nguy hiểm mới ra đến cao tốc, nay có đường mới, thời gian được rút ngắn lại, đi lại dễ dàng hơn. Không chỉ thuận tiện cho việc đi lại, mà việc vận chuyển các sản phẩm nông sản, hàng hóa cũng dễ dàng hơn rất nhiều.”

Niềm vui của anh Trương Xuân Hùng cũng là niềm vui chung của người dân Lai Châu, đặc biệt là những người con xa quê đang chuẩn bị hành trình trở về đoàn viên bên gia đình, và cả những cán bộ, chiến sỹ, cán bộ, công nhân viên đang sinh sống, làm việc tại mảnh đất biên cương.

Việc cơ bản hoàn thiện và thông tuyến đường nối cao tốc đúng vào dịp Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang lại giá trị về giao thông đi lại của người dân mà còn là “cú hích” chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Khi hạ tầng giao thông đi trước một bước, cơ hội thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cánh cửa để phát triển du lịch và thông thương hàng hóa, Lai Châu sẽ không còn xa xôi cách trở.

Những tiềm năng của tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cộng đồng sẽ có điều kiện để phát triển, đúng với lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất phên dậu của Tổ quốc.

Con đường mới dần hoàn thiện trong mùa Xuân này chính là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với đồng bào các dân tộc vùng cao Lai Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung.

Những mét đường nhựa cuối cùng đang được thảm, những vạch sơn kẻ phân đường đang được hoàn thiện, hệ thống chống sạt lở ta luy dương, ta luy âm đã và đang sẵn sàng đảm bản an toàn để những chuyến xe di chuyển qua khi mùa Xuân đang về gần hơn bao giờ hết.

Một mùa Xuân mới đang về trên tuyến đường mới, mùa Xuân của sự kết nối, của hy vọng, của sự sẻ chia và mở ra cánh cửa phát triển bền vững cho mảnh đất nơi phên dậu của Tổ quốc./.

Hơn 7.600 tỷ đồng mở rộng cao tốc Nội Bài-Lào Cai đoạn Km123-Km244 Dự án mở rộng đoạn cao tốc Nội Bài-Lào Cai dài hơn 121 km được khởi công tại Lào Cai, mở rộng lên 4 làn xe, giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc.