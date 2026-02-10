Sương mù, tầm nhìn giảm thấp ảnh hưởng đến các chuyến bay dịp cao điểm Tết

Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi lịch trình bay trong dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 do ảnh hưởng của sương mù tại một số sân bay miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Theo các hãng hàng không, từ nay đến ngày 28/2/2026 khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào giai đoạn thời tiết đặc trưng với sương mù dày, mưa phùn và tầm nhìn hạn chế, đặc biệt vào sáng sớm và đêm muộn. Các sân bay như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Phú Bài (Huế) thường xuyên ghi nhận tình trạng tầm nhìn giảm thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh.

Trong điều kiện thời tiết không đạt tiêu chuẩn khai thác, chuyến bay có thể phải lùi giờ khởi hành, chờ cải thiện tầm nhìn hoặc chuyển hướng hạ cánh tại sân bay dự bị. Vietnam Airlines Group cho biết an toàn khai thác luôn là ưu tiên cao nhất và mọi quyết định điều hành bay được thực hiện trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Các Hãng cũng lưu ý, khi các chuyến bay đến những sân bay bị ảnh hưởng bởi sương mù không thể cất, hạ cánh đúng kế hoạch, lịch khai thác chung có thể thay đổi do tác động dây chuyền, ảnh hưởng đến giờ bay của nhiều chuyến trong ngày

Vietnam Airlines Group đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý không lưu để xây dựng phương án khai thác linh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách.

Các Hãng khuyến nghị hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các kênh chính thức trước khi ra sân bay, đồng thời đến sớm hơn so với thông thường, đặc biệt với các chuyến bay sáng sớm và đêm muộn.

Dịp Tết năm nay, Vietnam Airlines Group dự kiến thực hiện hơn 1.300 chuyến bay đêm từ ngày 1/2-3/3/2026, cung ứng gần 300.000 ghế phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao.

Để hành trình thuận lợi hơn, hành khách nên làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động, VNeID, tổng đài hoặc quầy tự làm thủ tục tại sân bay. Công nghệ sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, đặc biệt với hành khách không có hành lý ký gửi, góp phần giảm tải tại sân bay dịp Tết./.

4 chuyến bay chuyển hướng hạ cánh do sương mù tại sân bay Nội Bài Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông báo hành khách nắm thông tin, chủ động theo dõi lịch bay trên hệ thống màn hình hiển thị tại nhà ga và cập nhật thông báo mới nhất từ các hãng hàng không.