Hà Nội: Phân luồng phương tiện qua hầm và nút giao đường Giải Phóng-Kim Đồng

Ngày 9/2, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ ngày 10/2 đến 31/3, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều dưới hầm chui Kim Đồng-Giải Phóng theo hướng đường Kim Đồng đi khu đô thị Định Công và ngược lại.

Đồng thời, lực lượng chức năng cấm các phương tiện xe thô sơ và người đi bộ, các loại phương tiện có chiều cao quá 4,75m đi qua hầm chui. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định.

Đối với khu vực trung tâm nút giao Kim Đồng-Giải Phóng, các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng (hướng cầu Ngã Tư Vọng): đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại trung tâm nút để đi Bến xe Giáp Bát, rẽ phải đi đường Kim Đồng.

Cùng với đó, các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng (hướng Bến xe Giáp Bát): đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại trung tâm nút và 2 điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng, rẽ trái đi Kim Đồng.

Tại điểm mở dải phân cách tại... đường Giải Phóng, cấm phương tiện xe ôtô quay đầu trong giờ cao điểm theo chiều đi Bến xe Giáp Bát; cấm các phương tiện ô tô quay đầu theo chiều đi trung tâm thành phố. Các phương tiện lưu thông trên đường Kim Đồng rẽ trái đi Bến xe Giáp Bát và rẽ phải đi cầu vượt Ngã Tư Vọng theo hệ thống biển báo đèn tín hiệu giao thông.

Về phương án tổ chức giao thông tạm tại đường 2,5 (đoạn Đầm Hồng-Quốc lộ 1A), các phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại đường 2,5 (đoạn từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn đi hầm chui Kim Đồng-Giải Phóng đi thẳng một chiều đến dưới hầm chui Kim Đồng-Giải Phóng và ngược lại.

Song song với đó, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại đường 2,5 hướng đi hầm chui Kim Đồng-Giải Phóng muốn quay đầu về hướng ngõ 192 Lê Trọng Tấn: đi thẳng và quay đầu tại 4 điểm mở dải phân cách giữa đường 2,5.

Để tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, tư vấn thiết kế và đơn vị nhà thầu kiểm tra, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ hướng dẫn điều hành giao thông thuộc phạm vi thực hiện dự án (bao gồm : mặt đường, hè vỉa, đảo giao thông, đèn tín hiệu giao thông, dải phân cách, biển báo, sơn kẻ tổ chức giao thông …).

Đồng thời, các đơn vị liên quan thu hồi các biển báo giao thông phục vụ công tác thi công không phù hợp với phương án tổ chức giao thông giai đoạn khai thác và phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông để theo dõi điều chỉnh pha đèn tại trung tâm nút Kim Đồng-Giải Phóng, các nút giao lân cận để các phương tiện lưu thông thuận lợi, phù hợp với lưu lượng phương tiện và giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông trong quá trình khai thác tạm.

Cửa hầm phía Kim Đồng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống biển báo, sơn kẻ, pha đèn tín hiệu giao thông, xén hè mở rộng mặt đường, xén dải phân cách giữa... đảm bảo hướng dẫn giao thông thuận tiện và an toàn giao thông sau khi thông hầm tại khu vực trung tâm nút giao Giải Phóng-Kim Đồng và các nút giao lân cận.

Bên cạnh đó, các đơn vị có phương án ứng trực, bố trí đầy đủ trang thiết bị, phương tiện máy móc để phối hợp khi có sự cố gây ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông, cung cấp đầy đủ số điện thoại liên lạc với các lực lượng chức năng... để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến (đặc biệt tại các vị trí trung tâm nút giao Kim Đồng Giải Phóng, Kim Đồng-Trương Định, đường 2,5 - Ngõ 176 Định Công, các điểm mở dải phân cách,...).

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao lân cận.

Thêm vào đó, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố theo dõi điều chỉnh pha đèn tín trung tâm nút giao Kim Đồng-Giải Phóng và các nút giao lân cận để các phương tiện lưu thông được thuận lợi và giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông trong giai đoạn khai thác tạm.

Đối với Ủy ban Nhân dân và Công an các phường: Hoàng Mai, Tương Mai, Phương Liệt, Định Công chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận; Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân trong khu vực tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của hệ thống biển báo tổ chức giao thông tại nút và trên toàn tuyến đường.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông khu vực nút và các tuyến đường lân cận trong thời gian 15 ngày tiếp theo; tăng cường lực lượng xử lý các vi phạm về an toàn giao thông và trật tự đô thị trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức giao thông.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị vận tải xe buýt tổ chức điều chỉnh luồng tuyến, điểm dừng xe buýt trên tuyến cho phù hợp với hiện trạng hạ tầng khu vực nút sau khi thông hầm vượt và nhu hầm đi lại của người dân.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thành phố chủ trì phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý đường rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông trên các tuyến đường lân cận nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ về tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp./.

