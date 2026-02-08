Hà Nội Metro điều chỉnh thời gian giờ cao điểm và áp dụng biểu đồ chạy tàu mới

Ngày 8/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Xây Dựng Hà Nội nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của hành khách, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, từ ngày 9/2, Công ty Đường sắt Hà Nội sẽ điều chỉnh thời gian giờ cao điểm và áp dụng biểu đồ chạy tàu mới trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội.

Cụ thể, khung giờ cao điểm (từ 6h30 đến 9h00 và từ 16h30 đến 19h30) với tần suất chạy tàu 6 phút/chuyến (trước đây khung giờ cao điểm là từ 6h30 đến 8h30 và từ 16h30 đến 18h30). Khung giờ từ 5h30 - 6h00 và 9h00 - 16h30, tần suất chạy tàu 10 phút/chuyến.

Khung giờ từ 19h30-22h00, tần suất chạy tàu 15 phút/chuyến (trước đây tần suất chạy tàu là 10 phút/chuyến). Thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt đô thị giữ nguyên từ 5h30 đến 22h00 hằng ngày.

Đối với ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật), ngày lễ, tần suất chạy tàu cả ngày trên cả 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A và số 3.1 (đoạn trên cao) là 10 phút/chuyến.

Theo Công ty Đường sắt Hà Nội, việc triển khai biểu đồ chạy tàu mới là bước điều chỉnh cần thiết, phù hợp với Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố nhằm tối ưu năng lực vận chuyển và mang đến cho hành khách trải nghiệm đi lại an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường đặc biệt trong các khung giờ cao điểm có mật đồ hành khách lưu thông đông.

Trước đó, từ ngày 1/2, Công ty Đường sắt Hà Nội chính thức áp dụng 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Đường sắt đô thị 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội.

Trong khi từ tháng 11/2025, Hà Nội Metro đã triển khai sử dụng hệ thống soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông.

Song song với đó, Công ty Đường sắt Hà Nội đã mở rộng và đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua việc liên kết với nhiều đối tác thanh toán uy tín.

Theo đó, hành khách có thể dễ dàng sử dụng Ứng dụng Hà Nội Metro để thanh toán thông qua chuyển khoản qua tài khoản/thẻ ngân hàng nội địa; sử dụng thẻ thanh toán quốc tế VISA; các ví điện tử như MoMo, ShopeePay, VNPT Money…, mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trong thời gian này, Hà Nội Metro cũng phối hợp cùng các đối tác triển khai nhiều chương trình ưu đãi và hỗ trợ hấp dẫn cho hành khách sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, hành khách sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Visa khi qua cổng soát vé được hỗ trợ 100% tiền vé đến hết ngày 28/2. Hành khách mua vé lượt trên Ứng dụng Hà Nội Metro được hỗ trợ 100% giá vé đến hết ngày 21/3/2026 (áp dụng riêng trên tuyến Đường sắt đô thị 3.1 Nhổn-Ga Hà Nội).

Cùng với đó, hành khách thanh toán vé lượt qua ShopeePay được giảm 99% cho 10 vé đầu tiên mỗi tháng, áp dụng đến hết ngày 28/2. Hành khách sử khi sử dụng Apps Momo nhập mã "METROHN" sẽ nhận được một vé lượt miễn phí (tối đa 10.000 đồng).

Hành khách thanh toán vé lượt qua VNPT Money được miễn phí 100% giá vé (5 lượt/hành khách) áp dụng đến hết ngày 16/2.

Ngoài ra, hành khách là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo,… được miễn phí vé theo đúng quy định và chính sách hiện hành của thành phố Hà Nội./.

