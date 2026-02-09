Đề xuất hơn 900 tỷ đồng mở rộng hầm Cù Mông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam

Ban Quản lý dự án 85 vừa gửi Bộ Xây dựng tờ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Cụ thể, dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông có tổng chiều dài hơn 5km. Trong đó, chiều dài hầm Cù Mông khoảng 2,6km. Giai đoạn trước mắt, công trình sẽ được đầu tư mở rộng nền mặt đường từ 2 làn xe lên quy mô 4 làn cao tốc, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng nền đường 22m.

Ông hầm phải tuyến dài hơn 2.572m sẽ cải tạo mặt đường ống hầm, điều chỉnh hệ thống thiết bị trong hầm phù hợp với khai thác 1 chiều quy mô 2 làn xe. Ống hầm trái tuyến dài hơn 2.605m sẽ được đầu tư hoàn thiện các hạng mục: vỏ hầm, mặt đường bêtông xi măng, hệ thống thoát nước, cơ điện, phòng cháy chữa cháy, vận hành…

Cầu hiện trạng được mở rộng từ 10,5m lên 14,75m, xây đơn nguyên cầu mới bên trái tuyến song song và cách các cầu hiện hữu 0,5m, bề rộng 14,75m (3 làn xe); bảo đảm quy mô mặt cắt ngang toàn cầu 6 làn xe.

Dự án có tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 915 tỷ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 3,7 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị hơn 605 tỷ đồng; chi phí thiết bị gần 90 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 155 tỷ đồng…

Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Cù Mông khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy mô quy hoạch được duyệt; đảm bảo Luật Giao thông đường bộ; đảm bảo an toàn giao thông; nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến.

Công trình còn đồng thời giảm chi phí vận tải hàng hóa và hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực; hoàn thiện các hạng mục thi công dở dang, phát huy hiệu quả đầu tư Dự án hầm Cù Mông và Dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh, tạo thuận lợi cho việc lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam.

Được khởi công tháng 9/2015 và chính thức thông xe ngày 21/1/2019, hầm Cù Mông là một trong bốn hầm lớn thuộc dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả gồm: Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông và Hải Vân 2. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4.627 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức BOT do Tập đoàn Đèo Cả làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn tiết giảm từ dự án hầm Đèo Cả.

Sau khi đưa vào khai thác, hầm Cù Mông đã rút ngắn thời gian qua đèo từ 30 phút xuống chỉ còn 6 phút, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão, đồng thời khẳng định năng lực thi công các công trình hạ tầng phức tạp của doanh nghiệp trong nước./.

Bộ Xây dựng sẽ đầu tư hoàn chỉnh các hầm đường bộ tuyến cao tốc Bắc-Nam Các hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được Bộ Xây dựng đầu tư hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế-xã hội giữa các địa phương và liên vùng.