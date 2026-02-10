Lâm Đồng: Giá thanh long nghịch vụ “hạ nhiệt” sau mức cao gần như kỷ lục

Giá trái thanh long tại các vùng chuyên canh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, Tuyên Quang, Hàm Thuận Nam... đang dần “hạ nhiệt” sau nhiều tuần ghi nhận ở mức cao gần như kỷ lục trong vòng nhiều năm qua.

Hiện giá thanh long ruột trắng tại vườn có giá dao động từ 12.000-14.000 đồng/kg; giá thanh long ruột đỏ có giá dao động từ 14.000-15.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, giá thanh long giảm là do thời điểm này nhiều vườn đang chín rộ, đồng loạt thu hoạch nên sản lượng trái nhiều. Các vựa thanh long lớn tiêu thụ chậm.

Ghi nhận ở xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, giá thanh long nghịch vụ đang giảm hơn một nửa so với đầu vụ (đầu vụ là 24.000-30.000/kg). Với mức giá này, người trồng chỉ thu lợi nhuận thấp, thậm chí hòa vồn do chi phí đầu tư chong điện, phân bón và công thuê mướn lao động tăng cao.

Ông Nguyễn Thanh Bình, thôn Hàm Cần 1, xã Hàm Thạnh đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng vụ thanh long nghịch này để kịp cung cấp thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thanh long chong đèn mùa nghịch ở Lâm Đồng có sản lượng cao, chất lượng đồng đều đáp ứng thị trường dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Với diện tích 8.000m2 thanh long ruột trắng, vườn ông Bình vừa xuất bán khoảng 7 tấn trái với giá 13.000 đồng. Nếu so với thời điểm cách đây chưa đầy một tháng, mức giá trên chỉ bằng 1/2.

“Dù giá giảm so với đầu vụ nhưng chất lượng trái trong mùa nghịch này đồng đều, khoảng từ 700-800 g/trái nên thương lái thu mua toàn bộ vườn, ít tuyển chọn trái so với mùa chính vụ. Dù giá thanh long giảm mạnh nhưng trừ chi phí điện, phân bón và công chăm sóc, gia đình vẫn có lãi khoảng chục triệu để trang trải Tết sắp tới và đầu tư vụ mới,” ông Bình cho biết.

Nhiều nhà vườn ở xã Hàm Thạnh cho biết, thanh long chính vụ thường kéo dài từ tháng 3 đến giữa tháng 9 dương lịch hằng năm. Sau khi kết thúc thu hoạch thanh long chính vụ, người trồng sẽ tiếp tục chăm sóc vườn, chong đèn kích thích cho cây ra hoa trái vụ.

Sản xuất vụ nghịch tuy chi phí cao nhưng trái đẹp, chất lượng đồng đều, sản lượng cao, đầu ra ổn định hơn. Vụ nghịch năm nay, do ảnh hưởng của mưa bão và thời tiết lạnh khiến thời gian chong điện kéo dài, sản lượng đạt thấp hơn so với mọi năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 25.800ha với sản lượng ước đạt hơn 560.000 tấn/năm, chủ yếu tập trung tại các địa phương phía Đông của tỉnh; trong đó, diện tích thanh long sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt hơn 10.000ha; theo tiêu chuẩn GlobalGAP trên 3.000ha.

Toàn tỉnh hiện có 106 mã số vùng trồng với 14.377ha đến các thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand.../.

