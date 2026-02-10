Chuối “bàn tay Phật” ở Đồng Nai hút hàng dịp Tết Nguyên đán

Những ngày cận Tết Nguyên đán, chuối “bàn tay Phật” với hình dáng độc đáo như hai bàn tay chắp lại cầu nguyện mang ý nghĩa tâm linh và cầu may mắn đang được người tiêu dùng săn đón.

Tại Đồng Nai, vườn chuối bàn tay Phật canh tác theo hướng hữu cơ của gia đình anh Trương Hoàn Thiện, xã Gia Kiệm liên tục “cháy hàng,” giá bán cao gấp nhiều lần so với các loại chuối thông thường nhưng vẫn không đủ cung ứng cho thị trường Tết.

Anh Trương Hoàn Thiện cho biết cách đây 2 năm, trong quá trình tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, anh tình cờ biết đến giống chuối bàn tay Phật.

Nhận thấy tiềm năng thị trường, anh quyết định mua 200 cây giống về trồng thử nghiệm và xem có phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương. Sau quá trình chăm sóc, cây sinh trưởng và phát triển tốt, ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đây cũng là giống chuối khá mới, “không đụng hàng” nên đầu ra ổn định. Sau khi mạnh dạn nhân giống, hiện tổng diện tích vườn chuối của anh đạt khoảng 1ha.

“Chuối bàn tay Phật là giống chuối còn khá mới tại Việt Nam, mỗi nải chuối có hình dáng giống như hai bàn tay chắp lại cầu nguyện với ý nghĩa may mắn, tâm linh, tượng trưng cho sự bình an, sung túc phù hợp nhu cầu trưng bày, cúng lễ trong văn hóa truyền thống của người Việt,” anh Thiện cho biết.

Mỗi nải chuối có hình dáng giống như hai bàn tay chắp lại cầu nguyện với ý nghĩa may mắn, tâm linh phù hợp với nhu cầu trưng bày Tết của người Việt. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Chuối bàn tay Phật có thời gian sinh trưởng tương đương nhiều giống chuối khác, tuy nhiên quá trình chăm sóc đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn. Thời điểm cây ra buồng, người trồng phải theo dõi sát để các nải chuối phát triển đều, xòe đều, nhìn giống bàn tay Phật, không bị gãy, cong lệch.

Trung bình mỗi buồng chuối sẽ cho ra 8 nải, mỗi nải nặng từ 2 - 5 kg tùy kích cỡ và hình dáng. Giá chuối bán tại vườn đạt khoảng 80.000 đồng/kg, những buồng chuối có hình dáng đẹp, đạt yêu cầu trưng bày Tết có thể có giá cao hơn.

Theo anh Trương Hoàn Thiện, khách hàng chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc. Riêng phục vụ thị trường Tết năm nay, vườn chuối của anh Thiện ước đạt sản lượng khoảng 3 tấn, song nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường.

“Tôi đang nhận một số đơn hàng từ các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên chỉ nhận số lượng nhỏ và các đơn vị đặt hàng từ sớm. Hiện tại vẫn có nhiều người liên hệ đặt hàng nhưng nguồn cung không thể đáp ứng được,” anh Thiện cho biết thêm.

Bà Đinh Thị Hơm ở tỉnh Thanh Hóa, tiểu thương chuyên buôn bán các loại chuối cho biết, khoảng 2 năm gần đây, chuối bàn tay Phật đang được khách hàng hỏi mua nhiều để trang trí mâm ngũ quả. Tuy nhiên năm nay bà Hơm đã nhiều lần đặt hàng tại vườn nhưng đều được báo số lượng đã hết, hiện không còn nguồn cung.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết chuối bàn tay Phật là giống cây trồng mới, được du nhập từ nước ngoài. Trên cơ sở các quy định quản lý của ngành nông nghiệp, Sở sẽ nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ hình thành các điều kiện để người nông dân liên kết với doanh nghiệp, từng bước mở rộng vùng trồng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai khẳng định việc phát triển loại cây trồng này sẽ được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thực vật và quản lý giống cây trồng, đồng thời tính toán kỹ các yếu tố về thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu nhằm bảo đảm hiệu quả, bền vững. Trước tiềm năng và nhu cầu của thị trường, ngành nông nghiệp khuyến khích người dân áp dụng các giải pháp phù hợp, phát triển sản xuất đúng quy định pháp luật, với sự hỗ trợ của Nhà nước./.

