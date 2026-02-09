Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc, Nikkei lập kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch ngày 9/2, thị trường chứng khoán toàn cầu đã đồng loạt khởi sắc.

Đáng chú ý, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản có thời điểm tăng hơn 5%, lần đầu tiên vượt ngưỡng 57.000 điểm, thiết lập mốc cao kỷ lục mới trong lịch sử thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Diễn biến tích cực này diễn ra sau khi Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện.

Tại châu Âu, trong phiên giao dịch đầu ngày, chỉ số DAX của Đức tăng 0,6%, lên 24.864,59 điểm; CAC 40 của Pháp nhích 0,2%, đạt 8.288,06 điểm trong khi FTSE 100 của Anh tăng 0,3%, lên 10.399,61 điểm.

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ, nối tiếp đà phục hồi mạnh mẽ của Phố Wall trong phiên giao dịch ngày 6/2, khi cổ phiếu công nghệ lấy lại đà phục hồi so với hồi đầu tuần trước và giá bitcoin chấm dứt đà lao dốc. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,1% trong khi Dow Jones tăng 0,2%.

Trong phiên giao dịch ngày 6/2, chỉ số S&P 500 tăng 2% - mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 5/2025. Chỉ số Dow Jones công nghiệp bật tăng 2,5%, lần đầu tiên vượt mốc 50.000 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 2,2%.

Sự kết hợp giữa đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ, diễn biến tích cực trên Phố Wall cùng nhiều thông tin thuận lợi khác đã thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh ngay từ đầu phiên ngày 9/2.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD suy yếu nhẹ so với đồng yen Nhật, giao dịch ở mức 156,71 yen/USD, so với 157,10 yen vào cuối phiên ngày 6/2.

Tại châu Á, các thị trường khác cũng đồng loạt tăng điểm. Tại Seoul, chỉ số Kospi tăng mạnh 4,1%, lên mức 5.298,04 điểm, nhờ lực mua mạnh đối với cổ phiếu công nghệ.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,8%, lên 27.027,16 điểm, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1,4%, lên 4.123,09 điểm và chỉ số Taiex của Đài Loan ( Trung Quốc) tăng 2%.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 1,9%, lên mức 8.870,10 điểm.

Trong các giao dịch khác đầu ngày 9/2, giá bitcoin tăng 1%, giao dịch ở mức xấp xỉ 70.000 USD. Trước đó, đợt lao dốc kéo dài nhiều tuần đã khiến đồng tiền kỹ thuật số này rơi xuống gần mức 60.000 USD vào cuối ngày 5/2.

Thị trường kim loại cũng phần nào hạ nhiệt sau những biến động mạnh trước đó. Giá vàng tăng 1,4%, lên mức 5.048,90 USD/ounce, trong khi giá bạc tăng tới 6,2%, lên mức 81,64 USD/ounce.

Giá dầu thô của Mỹ giảm 60 xu, xuống còn 62,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng giảm 60 xu, xuống 67,45 USD/thùng./.

