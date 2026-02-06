Thị trường chứng khoán: VN-Index giảm sâu, áp lực bán chiếm ưu thế

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng mạnh trên hầu hết các nhóm ngành.

Cả hai chỉ số chính đều giảm sâu, thanh khoản tăng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và xu hướng ngắn hạn đang nghiêng về phía tiêu cực.

Kết thúc phiên giao dịch 6/2, VN-Index giảm 27,07 điểm xuống mức 1.755,49 điểm; HNX-Index giảm 6,76 điểm xuống còn 256.28 điểm. Thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 620 mã giảm giá, trong khi chỉ có 159 mã tăng giá.

Tại rổ VN30, sắc đỏ tiếp tục áp đảo với 24 mã giảm, 4 mã tăng và 2 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước, phản ánh áp lực chốt lời và bán ra vẫn đang hiện hữu.

Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 997 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 31.800 tỷ đồng; trên sàn HNX đạt hơn 103 triệu cổ phiếu, với giá trị hơn 2.400 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, lực cầu có thời điểm gia tăng giúp VN-Index thu hẹp đà giảm, tuy nhiên áp lực bán vẫn lấn lướt khiến chỉ số tiếp tục duy trì sắc đỏ đến cuối phiên.

Xét về mức độ ảnh hưởng, các cổ phiếu VCB, CTG, HPG và VPL là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng gần 9,9 điểm của VN-Index. Ở chiều ngược lại, GAS, VIC, GEL và LPB là các mã hiếm hoi giữ được sắc xanh, góp phần nâng đỡ chỉ số hơn 5 điểm.

Trên sàn HNX, diễn biến cũng kém khả quan khi HNX-Index chịu tác động tiêu cực từ các mã KSV (giảm 9,99%), KSF (giảm 3,91%), PVI (giảm 6,25%) và HUT (giảm 6,55%).

Xét theo nhóm ngành, sắc đỏ bao phủ gần như toàn bộ thị trường. Ngành dịch vụ truyền thông là nhóm giảm mạnh nhất với mức giảm 7,23%, chủ yếu đến từ các cổ phiếu VGI (giảm 7,59%), FOX (giảm 7,91%), MFS (giảm 5,3%), CTR (giảm 0,84%) và YEG (giảm 1,63%).

Theo sau là nhóm ngành tiêu dùng không thiết yếu và nguyên vật liệu, lần lượt giảm 3,19% và 3,16%; trong đó, nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán đáng chú ý như MSH (giảm 6,91%), PNJ (giảm 6,28%), FRT (giảm 5,65%), MWG (giảm 2%), PET (giảm 6,1%), HPG (giảm 2,72%), DGC (giảm 3,55%), GVR (giảm 2,5%) và MSR (giảm 7,95%).

Ở chiều ngược lại, ngành tiện ích là nhóm duy nhất ghi nhận mức tăng 0.59%, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của các cổ phiếu GAS (tăng 2,68%), CHP (tăng 2,45%), SBA (tăng 3,39%), PGC (tăng 1,38%) và TDW (tăng 0,65%).

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh hơn 919 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung chủ yếu tại các mã VCB, VIC, HDB và ACB.

Trong khi đó, trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 83 tỷ đồng, với tâm điểm là các cổ phiếu PVS, IDC, TNG và PLC.Với việc các chỉ số giảm sâu cùng độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán, xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều rủi ro.

Thanh khoản gia tăng trong bối cảnh chỉ số đi xuống cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư chưa được cải thiện, do đó thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co và cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng trong các phiên tới./.

