Nhóm cổ phiếu thiết bị bán dẫn ghi nhận mức tăng vượt trội trên Phố Wall

Kể từ đầu năm 2026, chỉ số S&P 500 chỉ tăng khoảng 1%. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thiết bị bán dẫn lại ghi nhận mức tăng vượt trội trên Phố Wall.

Ba cái tên dẫn đầu là Lam Research (tăng 27,6%), Applied Materials (tăng 25,8%) và KLA (tăng 24,6%). Đáng chú ý, hai doanh nghiệp thiết bị bán dẫn của Israel niêm yết kép tại Mỹ và Tel Aviv là Nova Ltd. (Nasdaq: NVMI; TASE: NVMI) và Camtek (Nasdaq: CAMT; TASE: CAMT) còn có mức tăng mạnh hơn, lần lượt 38% và 34% trong cùng giai đoạn.

Nova và Camtek đều phát triển những thiết bị phục vụ công đoạn kiểm tra và đo lường trong quy trình sản xuất chip. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, nhu cầu chip tăng mạnh kéo theo nhu cầu lớn đối với thiết bị sản xuất và kiểm soát quy trình. Hiện cả hai cổ phiếu đều đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử. Nova, do Giám đốc điều hành (CEO) Gabi Waisman điều hành, có vốn hóa thị trường khoảng 13,7 tỷ USD, trong khi Camtek, dưới sự lãnh đạo của CEO Rafi Amit, đạt vốn hóa 6,6 tỷ USD.

Theo Yahoo Finance, trong số 10 doanh nghiệp thiết bị bán dẫn lớn nhất đang giao dịch trên Phố Wall, Nova là cổ phiếu tăng mạnh nhất từ đầu năm, còn Camtek đứng thứ ba. Trước đó, cả hai cổ phiếu này cũng đã ghi nhận mức tăng hai chữ số trong năm 2025.

Giới phân tích cho rằng động lực tăng trưởng của nhóm cổ phiếu thiết bị bán dẫn đến từ kỳ vọng nhu cầu tiếp tục mở rộng, trong khi các báo cáo tài chính sắp tới có thể củng cố xu hướng này.

Ngân hàng đầu tư Cantor cho biết đà tăng của ngành vẫn còn dư địa. Trong kịch bản cơ sở, chi tiêu cho thiết bị sản xuất wafer (WFE) năm 2026 được dự báo đạt 160 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 135 tỷ USD, đồng thời vẫn có khả năng điều chỉnh tăng thêm.

Trong khi đó, ngân hàng Bank of America đưa ra dự báo thận trọng hơn, với chi tiêu WFE đạt 131 tỷ USD trong năm 2026 (tăng 9,7% so với 2025), sau đó tiếp tục tăng lên 150 tỷ USD vào năm 2027 và 155 tỷ USD vào năm 2028, nhờ sức mạnh của thị trường chip nhớ.

Theo ước tính thị trường, ngoài nhu cầu lớn đối với chip nhớ, nhu cầu dành cho những bộ xử lý tiên tiến và công nghệ đóng gói cao cấp phục vụ trung tâm dữ liệu cũng đang tăng mạnh, trong khi năng lực sản xuất hiện tại chưa đáp ứng đủ. Điều này buộc các nhà sản xuất phải gia tăng ngân sách đầu tư, kéo theo nhu cầu lớn đối với thiết bị sản xuất và kiểm soát quy trình.

Các nhà phân tích của Cantor nhận định chu kỳ đầu tư hạ tầng AI mới chỉ bắt đầu và sẽ tăng tốc mạnh trong giai đoạn 2026-2028. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích cho các tập đoàn lớn như KLA, Lam Research và ASML.

Cantor dự báo ba doanh nghiệp này nhiều khả năng sẽ công bố kết quả kinh doanh “vượt kỳ vọng và nâng dự báo” trong các báo cáo sắp tới, nhờ đơn hàng cải thiện rõ rệt trong những tuần gần đây./.

