Chứng khoán tăng điểm, hơn 30 cổ phiếu đóng cửa ở mức trần

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch trong trạng thái phân hóa rõ nét khi nhiều cổ phiếu trụ giảm điểm, trong khi hàng loạt mã bứt phá mạnh, giúp các chỉ số chính duy trì sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch 3/2, thị trường ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các nhóm cổ phiếu, song điểm sáng là số lượng mã tăng trần vượt mốc 30 cổ phiếu, cho thấy dòng tiền vẫn luân chuyển tích cực. Về chỉ số, VN-Index tăng 7 điểm lên 1.813,4 điểm. HNX-Index cũng tăng gần 5 điểm, đạt 265,18 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghiệp trở thành tâm điểm khi nhiều mã tăng mạnh. GMD và CTD duy trì sắc xanh từ đầu đến cuối phiên. GEX đóng cửa trong sắc tím, trong khi VGC và GEE bứt phá mạnh trong phiên chiều và tăng trần.

Ở nhóm phân phối, PET và DGW ghi nhận đà tăng ấn tượng. Nhóm tiêu dùng không thiết yếu, đặc biệt là cổ phiếu dệt may, có phiên giao dịch tích cực với VGT, MSH, TCM tăng điểm nhẹ.

Nhóm tài chính diễn biến phân hóa rõ nét. BVH là cổ phiếu nổi bật khi tăng trần, cùng với đà tăng của VIX, VCI, HCM, MBB, VCK, VND. Ngược lại, nhiều mã chịu áp lực giảm như HDB, TCB, STB, BID, SHS.

Tại nhóm bất động sản, KBC và SZC bật tăng trần, trong khi IDC, BCM, SIP, DIG, VC3 tăng điểm khá tích cực. Ở chiều giảm, các cổ phiếu như VHM, KDH, SJS, KHG, CEO, PDR tạo áp lực điều chỉnh, phản ánh sự giằng co trong nhóm này.

Nhóm dịch vụ viễn thông tiếp tục duy trì vị thế tăng mạnh nhất thị trường, với động lực đến từ các cổ phiếu VGI, FOX, CTR, SGT, VTK, TTN.

Dù thị trường vẫn chịu áp lực phân hóa và khối ngoại duy trì bán ròng hơn 600 tỷ đồng, mức bán đã thu hẹp so với phiên trước. Diễn biến tăng mạnh ở nhiều nhóm ngành cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội, giúp các chỉ số giữ được đà tăng trong phiên./.

Chứng khoán Việt Nam: VN-Index mất gần 13 điểm, lùi sâu dưới mốc 1.900 điểm Diễn biến không mấy tích cực trong phiên sáng 21/1 cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang đối mặt với áp lực điều chỉnh mạnh khi tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng.