Cổ phiếu Apple tăng vọt, thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 2/2 (theo giờ địa phương), khi giới đầu tư tại Phố Wall đặt niềm tin vào kết quả kinh doanh lạc quan của các doanh nghiệp, bất chấp những xáo trộn do Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng mạnh 515,19 điểm, tương đương 1,05%, lên mức 49.407,66 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng thêm 37,41 điểm, hay 0,54%, đạt 6.976,44 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq cũng tiến thêm 130,29 điểm, hay 0,56%, đóng cửa ở mức 23.592,11 điểm.

Thị trường chứng kiến sự khởi sắc trên diện rộng khi có tới 8 trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 chốt phiên trong sắc xanh.

Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và nhóm công nghiệp dẫn đầu đà tăng với các mức tăng lần lượt là 1,58% và 1,26%. Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng và tiện ích sụt giảm lần lượt 1,98% và 1,54%.

Phiên này ghi nhận các số liệu kinh tế đầy khả quan. Theo báo cáo từ Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất của Mỹ đã mở rộng trong tháng 1 lần đầu tiên sau một năm, vượt xa kỳ vọng của các chuyên gia phân tích.

Tuy nhiên, Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ thông báo rằng báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 1, dự kiến công bố vào ngày 6/2, sẽ bị hoãn vô thời hạn do tình trạng đóng cửa chính phủ một phần.

Nổi bật trong phiên này là cổ phiếu Apple với mức tăng vọt 4,04%, khi các nhà đầu tư tiếp tục phản ứng tích cực trước kết quả kinh doanh quý 1 kỷ lục, trong đó doanh thu tăng 16% lên 143,8 tỷ USD, nhờ nhu cầu iPhone cao chưa từng có và doanh thu từ mảng dịch vụ đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Ngược lại, cổ phiếu Nvidia giảm 2,86% sau khi xuất hiện các thông tin cho rằng kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI đang bị đình trệ. Cổ phiếu Oracle cũng mất 2,75% giá trị sau khi công ty tiết lộ kế hoạch huy động tới 50 tỷ USD trong năm 2026 nhằm mở rộng hạ tầng đám mây cho các khách hàng lớn như Meta và TikTok.

Disney cũng ghi nhận mức giảm 7,3% bất chấp kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, do ban lãnh đạo đưa ra cảnh báo về khả năng sụt giảm của lượng khách du lịch quốc tế tại các công viên chủ đề trong nước.

Mặc dù có những mã cổ phiếu giảm điểm riêng lẻ, các chiến lược gia tại Deutsche Bank nhấn mạnh rằng lợi nhuận tổng thể của các doanh nghiệp Mỹ đang trên đà đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua.

Trong số khoảng 1/3 số công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo cho đến nay, có tới 78% doanh nghiệp có kết quả vượt mức dự báo chung.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 2/2, chỉ số VN-Index giảm 22,54 điểm xuống 1.806,5 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,26 điểm lên 260,39 điểm./.

