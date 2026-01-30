Thị trường chứng khoán khởi sắc, VN-Index tăng hơn 14 điểm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/1, thị trường chứng khoán duy trì đà hồi phục tích cực khi lực cầu giữ vững ưu thế đến cuối phiên, giúp các chỉ số đóng cửa trong sắc xanh khá lạc quan.

Kết thúc phiên 30/1, VN-Index tăng 14,06 điểm lên mức 1,829.04 điểm; HNX-Index tăng 3,41 điểm lên 256,13 điểm. Thị trường nghiêng về bên mua với 476 mã tăng, trong khi 292 mã giảm. Riêng rổ VN30 ghi nhận sắc xanh lấn lướt hơn với 19 mã tăng, 9 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 827 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 27.300 tỷ đồng; trên HNX đạt hơn 94,9 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.200 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, dù diễn biến giằng co tiếp diễn, bên mua vẫn duy trì được vị thế chủ động, giúp VN-Index giữ vững sắc xanh đến khi đóng cửa.

Về mức độ ảnh hưởng, các cổ phiếu BID, TCB, VCB và MWG là những mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, VHM, GVR, FPT và HPG vẫn chịu áp lực bán, tác động tiêu cực lên chỉ số VN-Index.

Đối với HNX-Index, chỉ số cũng có diễn biến khả quan nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu như KSV (tăng 7,35%), KSF (tăng 2,92%), PVS (tăng 4,37%), IDC (tăng 3,46%).

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh bao phủ phần lớn thị trường. Ngành năng lượng dẫn đầu đà tăng, chủ yếu nhờ các mã PVS (tăng 4,37%), PVD (tăng 3,33%), BSR (tăng 2,52%) và OIL (tăng 9,4%).

Theo sau là ngành dịch vụ truyền thông tăng 1,72% và ngành tiêu dùng không thiết yếu tăng 1,53%, với nhiều cổ phiếu nổi bật như VGI (tăng 2,15%), CTR (tăng 0,73%), MWG (tăng 3,8%), DGW (tăng 4,14%), FRT (tăng 2,97%) và PNJ (tăng 0,4%).

Ở chiều ngược lại, ngành chăm sóc sức khỏe là nhóm giảm mạnh nhất thị trường, chủ yếu do áp lực điều chỉnh tại SRA (giảm 4,35%), LDP (giảm 7,92%), JVC (giảm 4,05%) và AGP (giảm 2,38%).

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng hơn 685 tỷ đồng trên HOSE, tập trung vào các mã HPG (385,09 tỷ đồng), MSN (276,67 tỷ đồng), BID (180,06 tỷ đồng) và MBB (122,82 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 29,8 tỷ đồng, đáng chú ý tại CEO (31,27 tỷ đồng), PVS (23,64 tỷ đồng), TNG (2,47 tỷ đồng) và SHS (1,98 tỷ đồng).

Phiên giao dịch ngày 30/1 cho thấy tâm lý thị trường ổn định hơn khi dòng tiền cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng và sắc xanh lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, tạo nền tảng tích cực cho diễn biến các phiên tiếp theo./.

