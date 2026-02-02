VN-Index giảm hơn 22 điểm, cổ phiếu dầu khí và bán lẻ ngược dòng

VN-Index mở cửa phiên chiều 2/2 với nỗ lực hồi phục khi bên mua quay trở lại, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm so với đầu phiên.

Tuy nhiên, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến thị trường không thể đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/2, VN-Index giảm 22,54 điểm xuống 1.806,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 974 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 31.873 tỷ đồng. Toàn sàn có 128 mã tăng giá, 210 mã giảm giá và 41 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 4,26 điểm lên 260,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 93,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.190,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 80 mã giảm giá và 51 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,06 điểm lên 129,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 52,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 948,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 124 mã tăng giá, 125 mã giảm giá và 87 mã đi ngang.

Thị trường chịu áp lực bán mạnh, tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tại rổ VN30, cả 4 mã họ Vingroup đều giảm sâu; trong đó VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm sàn, còn VPL giảm 6,16%. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ, góp phần gia tăng áp lực lên chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng của thị trường khi đồng loạt tăng mạnh. PVC và PVD tăng kịch trần; các mã khác như PEQ tăng 12,82%, BSR tăng 6,7%, PVS tăng 5,95%, OIL tăng 5,59%, PLX tăng 3,4%, PTV tăng 2,56% và PVB tăng 1,56%.

Nhóm cổ phiếu bán lẻ cũng giao dịch tích cực với DGW và PET tăng kịch trần, PSD tăng 5%, FRT tăng 3,3%. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bảo hiểm duy trì sắc xanh khi BVH tăng kịch trần, PVI tăng 2,08% và PGI tăng 1,04%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 2.466 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung chủ yếu tại các mã VIC (543,56 tỷ đồng), VHM (330,3 tỷ đồng), VCB (192,71 tỷ đồng) và VRE (176,98 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 34 tỷ đồng, tập trung tại các mã PVS, IDC, PVB và MBS.

Nhận định về diễn biến thị trường trong tháng 2, ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc Phân tích Chứng khoán Agriseco, cho biết theo thống kê dữ liệu quá khứ, trong giai đoạn trước Tết (khoảng hai tuần đầu tháng Hai), thị trường thường bước vào vùng trũng thông tin với thanh khoản suy giảm. Tâm lý giao dịch thận trọng chiếm ưu thế khi nhà đầu tư cá nhân hạn chế mở vị thế mới, trong khi dòng tiền margin có xu hướng hạ nhiệt nhằm tránh chi phí lãi vay trong kỳ nghỉ dài.

Tuy nhiên, ở góc độ đầu tư, đây thường là giai đoạn tích lũy thuận lợi khi áp lực bán không quá lớn, biến động chủ yếu mang tính rung lắc kỹ thuật. Điều này tạo điều kiện cho dòng tiền dài hạn giải ngân chọn lọc ở những vùng giá hợp lý.

Ngược lại, giai đoạn sau Tết, đặc biệt là tuần cuối tháng 2, thường ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về tâm lý và dòng tiền.

Theo ông Khoa, thống kê nhiều năm cho thấy xác suất VN-Index tăng điểm trong tuần giao dịch đầu năm ở mức cao, nhờ hiệu ứng tâm lý tích cực và dòng tiền mới quay trở lại thị trường./.

