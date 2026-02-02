Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm mạnh, tâm lý nhà đầu tư chao đảo

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên chiều 2/2 trong bối cảnh tâm lý của nhà đầu tư bị đè nặng bởi lo ngại về "bong bóng" định giá công nghệ, những biến động địa chính trị mới và triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Tại Tokyo (Nhật Bản). chỉ số Nikkei 225 giảm 1,3% xuống 52.655,18 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2,9% xuống 26.601,18 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 2,5% xuống 4.015,75 điểm.

Thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm sâu hơn 5%, trong đó cổ phiếu của "gã khổng lồ" chip SK Hynix mất 8% giá trị và cổ phiếu Samsung giảm hơn 6%. Sắc đỏ cũng bao trùm thị trường Sydney và Singapore.

Đáng chú ý, thị trường Jakarta "bốc hơi" hơn 5% sau khi tổ chức MSCI yêu cầu cơ quan quản lý nước này xem xét lại các vấn đề về quyền sở hữu, đồng thời cảnh báo sẽ hoãn việc thêm cổ phiếu Indonesia vào những rổ chỉ số.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) trong tháng 1/2026, thị trường chứng khoán đã đảo chiều mạnh mẽ.

Giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về hiệu quả của những khoản tiền khổng lồ đổ vào lĩnh vực này sau khi Microsoft công bố tăng vọt chi tiêu cho hạ tầng AI, làm dấy lên lo ngại doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian để thu hồi vốn.

Trong khi đó, thị trường kim loại quý chịu sức ép lớn từ sự phục hồi của đồng USD. Đồng bạc xanh tăng giá mạnh sau khi Tổng thống Trump chọn ông Kevin Warsh, cựu quan chức Fed và ngân hàng Morgan Stanley, làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thay cho ông Jerome Powell sắp mãn nhiệm.

Giới giao dịch đánh giá ông Warsh là người có quan điểm cứng rắn trong việc chống lạm phát, điều này củng cố kỳ vọng vào một chính sách tiền tệ hỗ trợ đồng USD.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 23,54 điểm (1,23%) xuống 1.806,50 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,26 điểm (1,26%) lên 260,39 điểm./.

