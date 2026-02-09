VN-Index giằng co trong thanh khoản thấp

Trong bối cảnh dòng tiền suy yếu và thiếu vắng lực đỡ từ các cổ phiếu dẫn dắt, thị trường chứng khoán ngày 9/2 tiếp tục giao dịch giằng co, khiến VN-Index chưa thể thoát khỏi chuỗi điều chỉnh kéo dài.

Bước sang phiên chiều, thị trường duy trì trạng thái giao dịch cầm chừng khi cả bên mua lẫn bên bán đều tỏ ra thận trọng.

Dòng tiền tham gia ở mức thấp, bên mua chủ yếu thăm dò tại vùng giá thấp trong khi áp lực bán không quá quyết liệt, khiến VN-Index dao động “lình xình” trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu cho đến khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 9/2, VN-Index dừng ngay dưới mốc tham chiếu, đạt 1.754,82 điểm. Trong khi đó, HNX-Index đóng cửa tại 256,01 điểm (giảm nhẹ 0,11%). Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán với 342 mã tăng (trong đó có 15 mã tăng trần) và 367 mã giảm (9 mã giảm sàn), phản ánh rõ sự phân hóa của dòng tiền.

Thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ đạt hơn 20.000 tỷ đồng, trong khi sàn HNX ghi nhận khoảng 1.000 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn 43% và 55% so với mức bình quân một tháng gần nhất. Diễn biến này được đánh giá là khá quen thuộc trong giai đoạn cận Tết, khi dòng tiền có xu hướng “nghỉ sớm,” ưu tiên bảo toàn thành quả và đứng ngoài quan sát thay vì mở rộng vị thế mới.

Xét theo nhóm ngành, "bức tranh" thị trường thể hiện sự phân hóa rõ nét. Nhóm công nghệ thông tin và năng lượng là hai điểm sáng hiếm hoi khi ghi nhận mức tăng vượt trội nhờ sự nâng đỡ của các cổ phiếu đầu ngành.

Cụ thể, FPT tăng 1,43%, VEC tăng 3,09%; nhóm dầu khí diễn biến tích cực với PVS tăng 3,38%, PVD tăng 3,5%, OIL tăng 2,45%, BSR tăng 0,41% và PLX tăng 0,53%.

Ngược lại, nhóm dịch vụ truyền thông giảm gần 3%, chịu sức ép lớn từ hai cổ phiếu vốn hóa lớn là VGI giảm 1,99% và FOX giảm sâu 7,34%. Dù vậy, nhiều mã khác trong nhóm như CTR, SGT, VNZ, YEG và MFS vẫn giữ được sắc xanh. Các nhóm ngành còn lại chỉ biến động trong biên độ hẹp, mức tăng hoặc giảm đều chưa đến 0,5%, cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên 9/2, song quy mô đã thu hẹp đáng kể so với các phiên trước, với tổng giá trị hơn 232 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu trụ như VCB, VIC, HPG và VHM, với giá trị bán ròng trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng nổi bật tại MBB với 198 tỷ đồng và DCM với 114 tỷ đồng.

Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong trạng thái dò đáy ngắn hạn khi thanh khoản suy yếu và tâm lý thận trọng chiếm ưu thế.

Việc VN-Index chưa thể ngắt chuỗi giảm cho thấy nhà đầu tư cần thêm tín hiệu rõ ràng từ dòng tiền và nhóm cổ phiếu dẫn dắt trước khi kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững hơn./.

