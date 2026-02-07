VN-Index rung lắc trước áp lực về thanh khoản và “biến số” vĩ mô quốc tế

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, VN-Index liên tục đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Trước thềm Tết Nguyên đán, các chuyên gia cảnh báo rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn còn hiện hữu. Sự cộng hưởng giữa tình trạng nghẽn thanh khoản tại hệ thống ngân hàng, áp lực bán ròng từ khối ngoại và những biến động khó lường từ thị trường Mỹ đã đẩy tâm lý nhà đầu tư vào trạng thái thận trọng.

Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu dẫn dắt

Thị trường chứng khoán trong tuần qua chứng kiến một kịch bản tiêu cực khi sắc đỏ bao trùm trên diện rộng. Không còn giữ được nhịp tích lũy, VN-Index đã chính thức ghi nhận tuần giảm điểm thứ 3 liên tiếp với biên độ điều chỉnh mạnh.

Nhận định về diễn biến này, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, cho rằng thị trường đang mất đi điểm tựa khi nhóm cổ phiếu "vốn Nhà nước" được coi là đầu tàu dẫn dắt trong giai đoạn trước bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu.

“Trong khi, nhóm cổ phiếu vốn Nhà nước hụt hơi, đà lao dốc của nhóm cổ phiếu ‘họ Vingroup’ đã tạo ra một áp lực cộng hưởng lên chỉ số chung,” ông Phong chia sẻ.

Đáng chú ý, biến số gây áp lực lớn đang đến từ thị trường tiền tệ. Theo ông Phong, lãi suất liên ngân hàng (Interbank) đã có những nhịp tăng sốc, duy trì ở mức trung bình 9-10%, thậm chí chạm ngưỡng 18% vào ngày 3/2. Điều này cho thấy tình trạng thanh khoản hệ thống đang rơi vào giai đoạn khó khăn cục bộ khi nhu cầu tiền mặt tăng cao trước dịp Lễ Tết.

Mặc dù, Ngân hàng Nhà nước đã có những động thái can thiệp mạnh mẽ, như bơm ròng khoảng 160.000 tỷ đồng qua kênh OMO và mở lại kênh hoán đổi USD/VND quy mô 1 tỷ USD, nhưng theo ông Phong thì bài toán thanh khoản vẫn chưa thể giải quyết triệt để trong ngắn hạn.

Trước thềm Tết Nguyên đán, các chuyên gia cảnh báo rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn còn hiện hữu. (Ảnh: Vietnam+)

Áp lực từ vĩ mô quốc tế

Bên cạnh những điểm nghẽn nội tại, thị trường chứng khoán trong nước còn phải đối mặt với các "cú sốc" từ thị trường tài chính toàn cầu. Sự bất định gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) mới theo trường phái "cứng rắn" hơn, điều này dấy lên lo ngại về việc thắt chặt chính sách tiền tệ kéo dài.

Ông Nguyễn Tấn Phong phân tích thêm: “Nỗi lo sợ về tình trạng bong bóng tại nhóm cổ phiếu AI kết hợp với những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo FED đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng. Không chỉ chứng khoán, mà cả các kênh tài sản an toàn hay đầu cơ như vàng, bạc và thị trường tiền mã hóa (crypto) cũng bị tác động tiêu cực trong tuần giao dịch vừa qua.”

Dưới góc độ dữ liệu giao dịch, nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ghi nhận VN-Index đã có một tuần dao động đầy biến động trong biên độ +/- 35 điểm. Điểm nhấn tiêu cực là việc chỉ số đánh mất mốc hỗ trợ cứng 1.780 điểm trong phiên cuối tuần do áp lực bán ròng gia tăng từ khối ngoại.

Theo thống kê của VCBS, các nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần bán ròng đột biến với tổng giá trị đạt 6.338 tỷ đồng, tăng hơn 3.774 tỷ đồng so với tuần trước đó. Riêng trong phiên giao dịch ngày 6/2, áp lực điều chỉnh lan tỏa mạnh từ nhóm ngành ngân hàng và các mã vốn hóa lớn (như MWG, MSN). Dù có thời điểm lực cầu bắt đáy xuất hiện tại nhóm Vingroup, GAS, VNM giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, nhưng áp lực chốt lời vào cuối phiên tại các mã đầu tàu (như HPG, VCB, BID) đã đẩy VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất tuần tại 1.755,49 điểm (giảm 1,52%).

Về mặt kỹ thuật, VCBS chỉ ra những tín hiệu đáng ngại, phản ánh lực cung vẫn đang áp đảo hoàn toàn. Các chỉ báo động lượng đều đang hướng xuống, kết hợp với thanh khoản tăng hơn 40% cho thấy dòng tiền rút ra quyết liệt đồng thời xác nhận lực cầu chủ động đã thu hẹp mạnh.

Nhìn nhận về xu hướng tuần tới, các chuyên gia có chung cái nhìn thận trọng. Ông Nguyễn Tấn Phong dự báo xu hướng tiêu cực sẽ còn duy trì ít nhất trong phiên sáng thứ Hai tuần tới. Tuy nhiên, một tín hiệu lạc quan nhỏ là VN-Index đang tiệm cận vùng hỗ trợ tại mức 1.720-1.729 điểm.

“Nhiều khả năng thị trường sẽ có một nhịp hồi phục kỹ thuật vào giữa tuần sau khi chạm vùng hỗ trợ cứng. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô trong nước và quốc tế còn nhiều bất ổn, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi này để cơ cấu lại danh mục, hạ tỷ trọng cổ phiếu thay vì kỳ vọng vào một đà tăng bền vững ngay lập tức,” ông Phong khuyến nghị.

Đồng quan điểm, nhóm phân tích VCBS cho rằng nếu VN-Index không giữ được khu vực 1.750 điểm, thì vùng điểm 1.730 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo để kỳ vọng thị trường lấy lại trạng thái cân bằng. Hiện tại, dòng tiền đang có sự phân hóa lớn, chỉ tập trung cục bộ ở một số nhóm ngành (như dầu khí, cảng biển và phân bón), trong khi các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất (như bất động sản và chứng khoán) đang bị rút vốn mạnh./.