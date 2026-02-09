Thủ phủ cá chép đỏ Đồng Nai nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo

Ngày giáp Tết ông Công, ông Táo, làng nuôi cá chép truyền thống ở xã Bình Minh (tỉnh Đồng Nai) nhộn nhịp, tất bật vào mùa thu hoạch. Đây được xem là thủ phủ cá chép ở khu vực miền Nam cung cấp ra thị trường hàng chục tấn cá mỗi năm.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại ấp Sông Mây, những ngày này liên tục vang lên tiếng máy bơm nước, tiếng người gọi nhau kéo lưới, cân cá, đóng bao, vận chuyển cá. Không khí tất bật, các hộ dân nuôi cá bước vào vụ thu hoạch lớn nhất trong năm.

Nhiều người dân địa phương cho biết, nghề nuôi cá chép ở ấp Sông Mây đã hình thành từ rất lâu. Thời gian đầu, chỉ một vài hộ nuôi cá với diện tích nhỏ lẻ, đến nay toàn xã đã có hàng chục hộ gắn bó với nghề, tổng diện tích ao nuôi lên đến hàng chục ha.

Cá chép đỏ được nuôi khoảng 4 tháng để phục vụ thị trường Tết ông Táo. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Ông Lê Doãn Cường, ngụ xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai cho biết, gia đình ông có khoảng 2.000m2 ao và đã gắn bó với nghề nuôi cá chép hơn 15 năm. Cá chép nơi đây được nuôi chuyên phục vụ thị trường Tết ông Công, ông Táo. Để cá đạt kích cỡ đẹp, khỏe mạnh, người nuôi phải canh giống và thời điểm thả cá rất kỹ.

“Nuôi cá chép bán Tết ông Táo quan trọng nhất là canh thời gian. Từ tháng 10 âm lịch, cá giống được bắt đầu thả xuống, người nuôi phải theo dõi mực nước, nguồn thức ăn và phòng bệnh để cá phát triển đồng đều. Nếu chỉ cần thả lệch vài ngày, cá sẽ bị quá cỡ hoặc chưa đạt đúng trọng lượng, giá bán sẽ bị giảm sâu,” ông Cường cho biết.

Ông Trần Thanh Tùng, ngụ xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai cho biết, cá chép đỏ ở địa phương được nuôi cho mục đích phóng sinh, nên các hộ nuôi cá phải đảm bảo khỏe, màu sắc đẹp, trọng lượng vừa phải. Đặc biệt, với loại cá này, người nuôi phải hạn chế sử dụng các loại thuốc để đảm bảo cá sống khỏe khi được thả ra môi trường tự nhiên.

Theo các hộ dân nuôi cá, thời điểm này đang vào cao điểm vụ thu hoạch cá chép đỏ. Đa phần số lượng cá đã được các thương lái đặt hàng từ trước, thậm chí ký thỏa thuận trước khi người dân xuống cá nhằm giữ nguồn phục vụ thị trường Tết. Giá cá chép năm nay được các thương lái thu mua dao động từ 60.000 đến 80.000 đồng/kg.

Bà Trần Thu Phương, một thương lái từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ cuối tháng 9 âm lịch hàng năm, bà Phương đã liên hệ các hộ dân để đặt số lượng cá. Trung bình mỗi năm tôi đặt khoảng hơn 3 tấn cá chép đỏ để bán phục vụ ngày ông Công, ông Táo. Loại cá được thị trường ưa chuộng là loại có kích cỡ trung bình, khoảng 20 con/kg.

“Hàng năm tôi chọn mua cá chép ở xã Bình Minh để bán cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vì những hộ dân ở đây đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nuôi cá, cá có màu sắc đẹp, luôn được đảm bảo khỏe mạnh khi giao đến tay người tiêu dùng,” bà Phương cho biết.

Ông Đặng Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai cho biết, với lợi thế về mặt nước rộng nghề nuôi cá đã tồn tại ở địa phương từ rất lâu.

Trước đây, người dân chủ yếu nuôi cá thịt, tuy nhiên, thời gian sau nghề nuôi cá chép đỏ phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao nên các hộ nuôi cá đã chuyển hẳn sang nuôi cá chép đỏ phục vụ thị trường Tết ông Công, ông Táo. Thời điểm hiện tại, toàn xã có khoảng 55 ha nuôi cá chép đỏ, sản lượng đạt khoảng 70 tấn cá/năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Minh khẳng định, thời gian qua nghề nuôi cá không chỉ giúp phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững, đồng thời tăng cường kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nuôi cá trên địa bàn./.

Chợ cá lớn nhất Thủ đô hối hả trong đêm trước ngày ông Công ông Táo Trước ngày cúng ông Công ông Táo, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) trở thành tâm điểm nhộn nhịp với tiếng máy khí oxy xen lẫn tiếng mua bán cá chép đỏ của tiểu thương và người mua hàng.