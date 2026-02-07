Thời tiết ngày ông Công, ông Táo: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày ông Công, ông Táo (ngày 10/2 tức 23 tháng Chạp), Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi có mưa, Nam Bộ trời nắng.

Cụ thể, Thủ đô Hà Nội từ ngày 8-9/2 (tức ngày 21-22 tháng Chạp) có mưa, mưa rào, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Từ ngày 10-17/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, từ ngày 14/2, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết), Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Khoảng ngày 21-22/2, có khả năng có mưa rải rác; từ ngày 22/2, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực Bắc Bộ, từ ngày 8-9/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét. Từ chiều 9/2, có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao phía Bắc cần đề phòng nguy cơ mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Từ ngày 10-17/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Từ ngày 14/2 nhiệt độ từ 23-25 độ C.

Từ ngày 18-22/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/2, có khả năng có mưa rải rác. Từ ngày 22/2, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, phía Tây có nơi cao hơn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, từ ngày 8-9/2, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét, có nơi rét đậm; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 12-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 16-19 độ C phía Nam 20-23 độ C.

Từ ngày 10-17/2, Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-26 độ C.

Từ ngày 18-22/2, Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng ngày 21-22/2, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác, Từ ngày 22/2, phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi cao hơn.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 8-9/2, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-24 độ C.

Từ ngày 10-17/2, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Từ ngày 18-22/2, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối và tối. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi cao hơn.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày 8-16/2 (tức ngày 21-29 tháng Chạp) ít mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-30 độ C.Từ ngày 17-22/2 (tức ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết) phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi thấp hơn. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày 8-16/2 (tức ngày 21-29 tháng Chạp) ít mưa, ngày trời nắng; riêng chiều và đêm 10-11/2 có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-24 độ C, riêng khu vực miền Đông đêm 28-29 tháng Chạp có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C.

Từ ngày 17-22/2 (tức ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết) phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi cao hơn./.

Làng cá chép đỏ Thủy Trầm tất bật cung ứng thị trường dịp lễ ông Công ông Táo Những ngày cận Tết ông Công, ông Táo, làng cá chép đỏ Thủy Trầm (Phú Thọ) bước vào cao điểm thu hoạch, cung ứng hàng chục tấn cá ra thị trường, tạo việc làm và nguồn thu lớn cho hàng trăm hộ dân.