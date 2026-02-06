Lâm Đồng khẩn cấp nạo vét cửa biển La Gi để đảm bảo an toàn cho tàu cá

Ngày 6/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo khẩn liên quan đến việc triển khai dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi, đảm bảo an toàn cho tàu cá khi ra vào cảng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi, hoàn thành công trình trong tháng 3/2026; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gia hạn thời gian thực hiện dự án nạo vét thông luồng cửa biển La Gi.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phước Hội và Ủy ban Nhân dân phường La Gi tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho ngư dân khi ra vào cửa biển La Gi.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Phước Hội, trong thời gian qua cửa biển dẫn vào cảng La Gi bị bồi lấp nghiêm trọng, sóng lớn gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tàu cá của ngư dân khi ra vào cảng. Cụ thể, chỉ trong hai ngày 1 và 3/2/2026, liên tiếp hai vụ chìm tàu cá khi ra vào cảng La Gi làm 1 người chết và 19 người khác may mắn được các tàu cá cứu vớt kịp thời; các vụ việc cũng gây thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân.

Nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại đối với tàu cá là do tình trạng bồi lấp cửa biển La Gi chưa được khắc phục. Cùng với đó, gió mùa đông bắc thổi mạnh, tạo sóng lớn tại khu vực cửa biển khiến tàu cá di chuyển khó khăn, mắc cạn, bị sóng lớn đánh chìm…

Trước đó, vào tháng 6/2025, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Lâm Đồng ký hợp đồng với đơn vị thi công công trình nạo vét thông luồng cửa biển La Gi với tổng khối lượng hơn 38.000 m3, kinh phí khoảng 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 7/2025, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 30%, sau đó phải tạm dừng cho đến nay. Nguyên nhân việc tạm dừng do biện pháp thi công của nhà thầu chưa phù hợp trong điều kiện khu vực cửa biển có nhiều tàu thuyền qua lại, chịu tác động của sóng gió./.

