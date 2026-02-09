Giá càphê lùi về vùng thấp nhất trong vòng 6 tháng

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, thị trường nguyên liệu công nghiệp chứng kiến sắc đỏ bao trùm trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm; trong đó, tâm điểm của thị trường đổ dồn vào đà suy yếu của hai mặt hàng càphê.

Cụ thể, giá càphê Arabica kỳ hạn giao tháng 3 đã ghi nhận mức giảm hơn 10% so với tuần trước, xuống còn 6.537 USD/tấn, qua đó lùi về vùng thấp nhất trong vòng 6 tháng. Cùng với đó, giá càphê Robusta cùng kỳ hạn cũng giảm 8,7% xuống còn 3.755 USD/tấn.

Theo nhận định từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), việc các quỹ đẩy mạnh cắt giảm vị thế mua ròng trong bối cảnh thị trường đón nhận thông tin tích cực về nguồn cung đã khiến giá cả hai mặt hàng càphê chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong tuần vừa qua.

Theo báo cáo Vị thế nhà giao dịch (COT) được công bố cuối tuần qua, dòng tiền từ các quỹ đầu cơ đang có dấu hiệu rời khỏi thị trường càphê khi trong tuần từ ngày 27/1 đến 3/2, vị thế mua ròng của các quỹ quản lý tiền tại sàn Arabica New York đã bốc hơi hơn 28%, chỉ còn 25.674 hợp đồng. Tương tự, tại sàn Robusta London, vị thế ròng của nhóm này cũng ghi nhận mức sụt giảm 18%, lùi về ngưỡng 13.948 hợp đồng.

Song song với áp lực từ dòng tiền, các thông tin cơ bản trong tuần cũng đang cho thấy những tín hiệu tích cực về nguồn cung từ hai cường quốc sản xuất là Brazil và Việt Nam, qua đó tạo sức ép giảm giá trực tiếp trong những phiên cuối tuần.

Cụ thể, theo báo cáo mới nhất do Conab công bố ngày 6/2, dự báo tổng sản lượng càphê của Brazil trong niên vụ 2026-2027 ước tính đạt 66,2 triệu bao, tương đương với mức tăng trưởng 17,1% so với niên vụ 2025-2026.

Trong cơ cấu sản lượng, càphê Arabica ghi nhận mức tăng ấn tượng với hơn 23%, đạt 44,1 triệu bao nhờ yếu tố "năm được mùa" trong chu kỳ sinh trưởng hai năm một lần của cây càphê.

Nông dân thu hoạch hạt càphê tại một nông trại ở Forquilha do Rio, Espirito Santo, Brazil. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Đối với dòng Robusta, sản lượng dự kiến đạt tổng cộng 22,1 triệu bao, tăng 6,4% so với niên vụ trước. Conab lý giải đà tăng trưởng này đến từ điều kiện thời tiết thuận lợi xuyên suốt chu kỳ mùa vụ, kết hợp với việc các nhà vườn đẩy mạnh áp dụng công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trên đồng ruộng.

Tại Việt Nam, bức tranh xuất khẩu cũng cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam công bố ngày 5/2, lượng càphê xuất khẩu trong tháng 1 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 56,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khối lượng 224.350 tấn.

Bên cạnh đó, giá càphê nhân xô trên thị trường nội địa trong tuần qua cũng ghi nhận nhịp điều chỉnh sâu sau thời gian dài neo vững trên mốc 100.000 đồng/kg. Hiện giá giao dịch dao động trong khoảng 93.000-94.000 đồng/kg, sụt giảm hơn 7.000 đồng/kg so với tuần trước.

Hoạt động thu mua tại các kho xuất khẩu vẫn diễn ra đều đặn, tuy nhiên lượng hàng thực tế mua được khá hạn chế do tâm lý găm giữ từ phía người bán. Đà giảm giá mạnh khiến chuỗi cung ứng - từ kho, đại lý đến nông dân - đều có xu hướng chậm ra hàng, với tâm lý chung là chờ đợi diễn biến giá khởi sắc hơn sau Tết mới quyết định chốt bán.

Không nằm ngoài xu hướng chung, thị trường năng lượng đầu tháng 2 ghi nhận áp lực bán chiếm ưu thế, nhưng diễn biến giữa hai mặt hàng chủ chốt lại cho thấy hai sắc thái rất khác nhau. Trong khi thị trường dầu thô bị bao trùm bởi tâm lý thận trọng thì khí tự nhiên trải qua một tuần rung lắc dữ dội sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Với dầu thô, lực bán tiếp tục áp đảo khi cả hai mặt hàng chủ lực đều giảm giá. Kết thúc tuần, dầu Brent mất hơn 1,8%, lùi về 68,05 USD/thùng, còn dầu WTI giảm hơn 2,5%, chốt ở 63,55 USD/thùng. Áp lực chính đến từ những tín hiệu xoay quanh tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran.

Nhà máy lọc dầu Shuaiba ở cách thủ đô Kuwait City của Kuwait 30km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, vòng đàm phán tại Muscat (Oman) khép lại với phản hồi tích cực từ Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi, làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung từ Iran-quốc gia sản xuất lớn thứ 4 của OPEC có thể quay trở lại thị trường. Kỳ vọng này ngay lập tức tạo sức ép giảm lên giá dầu, trong bối cảnh giới đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng trước những rủi ro địa chính trị có thể đảo chiều nhanh chóng.

Bên cạnh yếu tố chính trị, cuộc cạnh tranh thị phần giữa các nhà cung cấp lớn cũng khiến mặt bằng giá dầu chịu thêm áp lực. Saudi Aramco đã hạ giá bán chính thức (OSP) dầu Arab Light sang thị trường châu Á xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020.

Đồng thời, Nga cũng nới rộng mức chiết khấu của hai dòng dầu chủ lực ESPO và Ural so với dầu Brent lên tới 9-12 USD/thùng nhằm giữ thị phần tại Trung Quốc. Mặt bằng giá hấp dẫn từ các nguồn cung lớn này đang trực tiếp gây sức ép lên các dòng dầu chuẩn như Brent và WTI.

Trái ngược với xu hướng đi xuống tương đối "trật tự" của dầu thô, thị trường khí tự nhiên Mỹ lại trải qua một trong những tuần biến động mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Chốt phiên 6/2, giá khí tự nhiên NYMEX rơi về 3,42 USD/MMBtu, tương đương giảm hơn 21% trong tuần. Đà giảm chủ yếu tập trung ngay đầu tuần, khi giá có thời điểm lao dốc gần 26%, gần như xóa sạch toàn bộ nhịp tăng nóng trong nửa cuối tháng 1.

Ở chiều hỗ trợ, nhu cầu xuất khẩu LNG của Mỹ vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục, với dòng khí nguyên liệu quanh 18,3 Bcf/ngày, phần nào giúp giá khí tự nhiên không rơi quá sâu dưới vùng 3 USD/MMBtu.

Tuy vậy, trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang trong trạng thái nhạy cảm, khi các nhịp hồi phục chủ yếu mang tính kỹ thuật sau giai đoạn biến động quá mạnh.

