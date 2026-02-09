Giá vàng và bạc thế giới tiếp tục đà phục hồi sau 1 tuần đầy sóng gió

Giá vàng và bạc thế giới tiếp đà phục hồi trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày 9/2. Đà phục hồi này được hỗ trợ bởi hoạt động bắt đáy của nhà đầu tư, đồng USD suy yếu và những lo ngại kéo dài về căng thẳng địa chính trị vào cuối tuần qua.

Trên sàn giao dịch Sydney (Australia), vào lúc 6 giờ 50 phút sáng 9/2 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 84,77 USD/ounce, tương đương 1,71%, lên mức 5.041,18 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức giá mở cửa là 4.956 USD/ounce.

Trước đó, thị trường kim loại quý đã trải qua một tuần giao dịch đầy sóng gió. Sau khi chạm đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1/2026, giá vàng và bạc đã bất ngờ lao dốc, có lúc “bốc hơi” 13-34% giá trị chỉ trong vài phiên.

Nguyên nhân chính đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, người có quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ, vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và việc Tập đoàn CME, nâng mức ký quỹ giao dịch lần thứ ba trong vòng hai tuần để kiểm soát rủi ro.

Tuy vậy, giá vàng thế giới đã phục hồi vào phiên giao dịch cuối tuần ngày 6/2, giúp kim loại quý này ghi nhận mức tăng tính theo tuần bất chấp những phiên bán tháo "nghẹt thở" trước đó.

Tương tự như vàng, giá bạc cũng phục hồi sau giai đoạn biến động chưa từng có trong lịch sử. Trong phiên giao dịch sáng 9/2, giá bạc tăng 2,99 USD/ounce, tương đương 3,88% lên 80,09 USD/ounce. Trước đó trong phiên cuối tuần 7/2, giá bạc có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 65 USD/ounce ở đầu phiên.

Giới phân tích vẫn giữ tâm lý lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý. Hiện nhiều ngân hàng lớn vẫn duy trì dự báo tăng giá mạnh mẽ cho năm 2026, trong đó ngân hàng Deutsche Bank dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce, UBS dự báo mốc 6.200 USD/ounce và JP Morgan dự báo giá vàng sẽ phá ngưỡng 6.300 USD/ounce vào cuối năm.

Tại Việt Nam, ngày 7/2, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 176,3-179,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng và bạc phục hồi mạnh sau chuỗi ngày biến động kỷ lục Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/2 (khoảng 1 giờ 18 phút sáng 7/2 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 3,9% lên mức 4.954,92 USD/ounce, phục hồi hoàn toàn mức giảm của phiên trước đó.