Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch trên 181 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (9/2) thị trường vàng trong nước tiếp tục nới rộng đà tăng giá so với phiên trước, trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ.

Tại thời điểm 10 giờ, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 178,2-181,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cùng tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 7/2.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 178,2-181,2 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,9 triệu đồng so với chốt ngày 7/2; Công ty Phú Quý giao dịch 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 7/2.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.017 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 158 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 23 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.063 đồng/USD, giảm 2 đồng so với ngày 7/2. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.730-26.140 đồng/USD (mua vào/bán ra), chưa có biến động so với cuối ngày 6/2. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.740-26.120 đồng/USD (mua vào/bán ra), cũng không có biến động so với cuối ngày 6/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.760-26.140 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 14 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.740-26.130 đồng/USD (mua vào/bán ra, giảm 10 đồng so với chốt phiên ngày 6/2./.

Giá vàng và bạc thế giới tiếp tục đà phục hồi sau 1 tuần đầy sóng gió Đà phục hồi của giá vàng được hỗ trợ bởi hoạt động bắt đáy của nhà đầu tư, đồng USD suy yếu và những lo ngại kéo dài về căng thẳng địa chính trị vào cuối tuần qua.