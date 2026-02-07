Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế bổ sung với nước giao thương với Iran

Ngày 6/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp liên quan đến việc áp thuế bổ sung đối với bất kỳ quốc gia nào giao thương với Iran.

Đây là động thái mới nhất nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran trong bối cảnh hai nước đang tiến hành các cuộc đàm phán về hạt nhân.

Theo sắc lệnh, chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hoặc tiếp nhận hàng hóa hay dịch vụ từ Iran. Văn bản nêu khả năng áp mức thuế, ví dụ 25% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ bất kỳ nước nào “trực tiếp hoặc gián tiếp” mua hoặc tiếp nhận hàng hóa, dịch vụ từ Iran.

Nhà Trắng cho biết, sắc lệnh tái khẳng định tình trạng “khẩn cấp quốc gia” liên quan đến Iran và có thể được điều chỉnh tùy tình hình.

Sắc lệnh có hiệu lực từ 0 giờ 01 ngày 7/2 theo giờ tại Washington, tức 12 giờ 01 trưa cùng ngày tại Việt Nam.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ sẽ có trách nhiệm xác định liệu một quốc gia nước ngoài có tham gia các hoạt động kinh doanh như vậy với Iran hay không, đồng thời thông báo kết quả cho Ngoại trưởng Mỹ.

Ngoại trưởng, sau khi tham vấn các thành viên nội các liên quan, sẽ quyết định có áp thuế bổ sung hay không và ở mức độ nào, sau đó báo cáo khuyến nghị lên Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Oman đã diễn ra “rất tích cực” và hai bên dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán vào đầu tuần tới./.

