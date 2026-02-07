Doanh nghiệp Việt Nam tìm cơ hội mở rộng thị trường tại Fruit Logistica 2026

Ngày 4/2, Hội chợ Fruit Logistica lần thứ 33 - sự kiện hàng đầu thế giới trong lĩnh vực rau quả tươi, đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Messe Berlin (Đức), thu hút sự tham gia của khoảng 2.600 doanh nghiệp đến từ gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đông đảo khách tham quan quốc tế.

Diễn ra trong ba ngày từ 4-6/2, Fruit Logistica tiếp tục là hội chợ thương mại quy mô toàn cầu quy tụ các đơn vị, tổ chức hoạt động trong ngành rau quả, nhằm kết nối thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết doanh nghiệp trên thế giới.

Tham dự hội chợ năm nay, Việt Nam có 10 doanh nghiệp rau quả trực tiếp trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia hằng năm do Hiệp hội Rau quả Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận và mở rộng thị trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), cho biết Fruit Logistica là sự kiện luôn được Hiệp hội chú trọng tổ chức cho các doanh nghiệp trong nước tham gia.

Tại hội chợ năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn củng cố thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm hiện có, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác mới, mở rộng tệp khách hàng và phát triển thị trường tại châu Âu. Tuy nhiên, việc xuất khẩu sang một thị trường “khó tính” và yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU) cũng là thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong nước.

Chủ tịch Vinafruit cho rằng để thâm nhập sâu hơn vào thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Trong thời gian qua, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang khu vực châu Âu đang ghi nhận những tín hiệu hết sức khả quan, đặc biệt tại thị trường Đức với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 tăng trưởng trên 50%. Trong bối cảnh đó, ngành rau quả Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường theo hướng đa dạng hóa, cân bằng, tránh phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhận định đây là dấu hiệu cho thấy tiềm năng và triển vọng lâu dài của nông sản Việt Nam tại thị trường Đức nói riêng và châu Âu nói chung.

Ông Phạm Quốc Liêm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I (Unifarm), cho biết doanh nghiệp này là một trong những đơn vị tiên phong trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, với chuỗi sản xuất khép kín từ nghiên cứu giống, sản xuất, chế biến đến xuất khẩu sang các thị trường “khó tính” tại châu Á.

Đánh giá về thị hiếu người tiêu dùng, Tổng giám đốc Unifarm nhận định trong khi khách hàng tại châu Á yêu thích trái cây tươi, thì tại thị trường châu Âu, khách hàng lại đặc biệt quan tâm đến các dòng sản phẩm độc đáo, có giá trị gia tăng cao từ trái cây. Do đó, tại Fruit Logistica, Unifarm đã giới thiệu các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu biểu là tinh bột kháng từ chuối xanh có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện hệ tiêu hóa, đang nhận được nhiều quan tâm từ khách hàng quốc tế.

Theo các doanh nghiệp, bên cạnh thế mạnh như ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thì một trong những ưu thế lớn nhất khi tiếp cận thị trường châu Âu là hầu hết các mặt hàng trái cây của Việt Nam được phép nhập khẩu mà không cần thông qua quá trình đàm phán như một số thị trường khác.

Vinafruit phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Đức làm việc với bà Tabea Mack (thứ 3, phải sang), phụ trách thu mua của Chương trình hỗ trợ nhập khẩu Đức (IPD). (Ảnh: Thùy Linh/TTXVN)

Bên cạnh đó, việc tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể về thuế quan. Nhờ đó, nông sản Việt Nam đang có sức cạnh tranh tốt hơn so với các đối thủ trực tiếp trong khu vực chưa có hiệp định tương tự. Đây là "đòn bẩy" quan trọng để trái cây Việt thâm nhập sâu vào các quốc gia như Pháp, Hà Lan, Đức và lan tỏa ra toàn bộ EU.

Dù có nhiều thuận lợi, song con đường đưa nông sản vào EU vẫn đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là cơ chế hậu kiểm.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina T&T Group, một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hoa rau quả lớn của Việt Nam, cho biết EU áp dụng cơ chế “hậu kiểm” rất nghiêm ngặt đối với an toàn thực phẩm, đặc biệt là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, với hơn 36 hoạt chất được kiểm tra. Do đó, doanh nghiệp muốn xuất khẩu vào EU phải sản xuất và quản lý bài bản từ vùng trồng, nhà máy chế biến đến khâu xuất khẩu.

Việc không đáp ứng tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ gây rủi ro cho chính doanh nghiệp đó mà còn ảnh hưởng đến uy tín của nông sản Việt Nam nói chung, có thể dẫn đến việc EU tăng tần suất kiểm tra hoặc siết chặt kiểm soát đối với một số mặt hàng. Ngoài ra, chi phí vận chuyển, logistics và yêu cầu cao về công nghệ bảo quản cũng là những thách thức lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội chợ, Vinafruit phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Đức có buổi làm việc với bà Tabea Mack, phụ trách thu mua của Chương trình hỗ trợ nhập khẩu Đức (IPD), nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam và khả năng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Bà Tabea Mack, nhận định một số sản phẩm rau củ của Việt Nam như thanh long, dừa… được đánh giá có tiềm năng tại thị trường Đức khi các mặt hàng này xuất hiện ngày càng nhiều trong các siêu thị và được người tiêu dùng biết đến. Theo bà, dù vẫn còn nhiều yếu tố cần xem xét như vận chuyển và cơ cấu giá, song sự quan tâm ngày càng lớn từ phía các doanh nghiệp là một tín hiệu tích cực.

Bà khẳng định dù Việt Nam chưa phải là quốc gia đối tác của IPD, song hiện tại Việt Nam có tên trong danh sách các quốc gia mà IPD đang nghiên cứu mở rộng hợp tác trong thời gian tới./.

Nông sản, thực phẩm Việt Nam thu hút sự quan tâm tại triển lãm hàng đầu châu Á Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Ấn Độ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản, với cán cân thương mại nhìn chung khá cân bằng.