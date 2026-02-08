Chủ Nhật sôi động tại Hội chợ Mùa Xuân: Người dân nô nức sắm Tết

Ngay từ sáng Chủ nhật 8/2, Hội chợ Mùa Xuân rộn ràng không khí mua sắm khi người dân đổ về tham quan, "săn" ưu đãi, thưởng thức nghệ thuật, chuẩn bị cho Tết đang đến gần.

Bước sang ngày Chủ nhật, không khí tại Hội chợ Mùa Xuân trở nên sôi động hơn hẳn. Ngay đầu giờ mở cửa, các lối vào đã nhộn nhịp dòng người. Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để dạo hội chợ, lựa chọn thực phẩm, quà biếu, đặc sản vùng miền và các mặt hàng tiêu dùng phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Càng gần Tết, tâm lý chuẩn bị chu đáo cho những ngày sum họp khiến sức mua tăng rõ rệt so với những ngày đầu hội chợ. Tại khu gian hàng đặc sản, nhiều sản phẩm OCOP và hàng địa phương thu hút đông khách.

Anh Trần Bình Đồng đến từ Công ty TNHH MTV Trần Lâm Gia Phát cho biết, các sản phẩm bò một nắng, thịt sấy, lạp xưởng của đơn vị đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, được kiểm định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu.

Theo doanh nghiệp, người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá cả mà đặt nặng yếu tố chất lượng, độ an toàn và uy tín thương hiệu. Vì vậy, tại hội chợ, doanh nghiệp mạnh dạn cho khách dùng thử sản phẩm với số lượng lớn để tạo niềm tin. “Khi khách trực tiếp nếm thử và thấy ngon, họ sẵn sàng quay lại mua, thậm chí đặt đơn hàng lớn,” đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Ghi nhận trong buổi sáng Chủ nhật, nhiều khách từng mua tại hội chợ trước đã quay lại gian hàng để đặt thêm hàng phục vụ Tết hoặc làm quà biếu. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy hội chợ không chỉ là nơi bán lẻ ngắn hạn mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng tệp khách hàng trung thành.

“Có những khách hàng mua sắm sản phẩm tại Hội chợ Mùa Thu nay đã quay trở lại Hội chợ Mùa Xuân để đặt hàng, mua đơn hàng lên đến cả chục triệu đồng biếu người thân, bạn bè,” anh Trần Bình Đồng chia sẻ.

Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều đơn vị kết hợp quảng bá qua mạng xã hội, livestream, nền tảng thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, hình thức truyền thống tại hội chợ vẫn có lợi thế riêng khi người tiêu dùng được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, từ đó củng cố niềm tin và quyết định mua nhanh hơn.

Không khí mua sắm càng thêm sôi động nhờ loạt chương trình khuyến mại theo khung giờ. Từ 9-12h, gian hàng Công ty Cổ phần May Sài Đồng triển khai nhiều ưu đãi như bán sơ mi đồng giá 249.000 đồng; mua 2 sản phẩm nguyên giá tặng 1 áo polo; giảm giá 15-20% theo giá trị hóa đơn. Khu vực này thu hút đông khách lựa chọn trang phục mới cho dịp Tết.

Tại gian hàng đồ gỗ Woodsland và Tập đoàn gỗ Minh Long, các chương trình tặng quà, giảm giá đến 70% cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng có nhu cầu sắm sửa nội thất đầu năm.

Khu ẩm thực và đặc sản vùng miền là điểm dừng chân đông đúc trong suốt buổi sáng. Các chương trình trải nghiệm sản phẩm từ gạo ruộng rươi như chè lam, kẹo lạc, kẹo vừng... tạo sự tò mò và thích thú cho khách tham quan. Nhiều gia đình tranh thủ mua thêm bánh mứt, đặc sản làm quà biếu người thân.

Các sản phẩm tại hội chợ thu hút nhiều khách hàng.

Ở nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các gian hàng trà hoa cúc, hạt dinh dưỡng, bột sấy lạnh nhận được sự quan tâm của khách trung niên và cao tuổi. Chị Nguyễn Thị Minh Anh, đại diện Công ty TNHH Lotekfarm, cho biết doanh nghiệp hiện tập trung giới thiệu các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, gồm trà hoa cúc sấy nguyên bông, các loại hạt dinh dưỡng và dòng bột sấy lạnh.

Theo chị Minh Anh, đây là nhóm sản phẩm hướng tới tiêu dùng lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Tệp khách hàng chủ yếu của Lotekfarm hiện nay là người trung niên và cao tuổi, những người có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến chế độ dinh dưỡng và thói quen uống trà.

“Khách lớn tuổi thường ghé gian hàng, dùng thử và nếu hợp khẩu vị thì quyết định mua khá nhanh. Nhiều người sau khi thử sản phẩm đã quay lại ủng hộ,” chị Minh Anh chia sẻ.

Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ tuổi vẫn chưa thực sự quan tâm đến các dòng trà nguyên chất như trà hoa cúc hay bột dinh dưỡng do khẩu vị có phần đậm, hơi đắng và chưa phù hợp với thói quen tiêu dùng nhanh của giới trẻ. Lý giải điều này, đại diện Lotekfarm cho rằng người cao tuổi thường chú trọng yếu tố sức khỏe hơn, trong khi giới trẻ quan tâm nhiều tới sự tiện lợi, hương vị mới lạ và xu hướng trải nghiệm.

Doanh nghiệp xác định mục tiêu tham gia không chỉ là doanh số mà còn nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. “Chúng tôi kỳ vọng lượng khách sẽ tăng vào những ngày cận Tết, song mục tiêu lớn nhất vẫn là xây dựng nhận diện thương hiệu và mở rộng tệp khách hàng lâu dài,” chị Minh Anh chia sẻ và cho hay, qua tiếp xúc và nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của khách hàng tại hội chợ, doanh nghiệp đang nghiên cứu thêm dòng sản phẩm, hương vị phù hợp giới trẻ, đồng thời tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội để mở rộng tệp khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm, Hội chợ Mùa Xuân còn mang đến không gian giải trí đa sắc màu. Buổi sáng, tại sảnh 7 diễn ra chương trình biểu diễn của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam với các ca khúc về mùa xuân, Hà Nội, thu hút đông khán giả theo dõi.

Việc kết hợp giữa mua sắm và thưởng thức nghệ thuật giúp hội chợ trở thành điểm đến cuối tuần lý tưởng. Nhiều gia đình cho biết, vừa tranh thủ mua sắm Tết, vừa cho con trẻ trải nghiệm không khí lễ hội, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Buổi chiều và tối, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cùng Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như quay khung nghệ thuật, dây bật, múa rối “Hoa thơm bướm lượn,” “Vui hội ngày mùa”... tạo điểm nhấn hấp dẫn cho trẻ em và các gia đình.

Càng về những ngày cận Tết, nhu cầu sắm sửa dự báo tiếp tục tăng. Với hàng trăm gian hàng, đa dạng sản phẩm cùng loạt chương trình ưu đãi và biểu diễn nghệ thuật phong phú, Hội chợ Mùa Xuân đang góp phần tạo nên không khí rộn ràng, thúc đẩy tiêu dùng và mang lại sắc xuân sớm cho người dân Thủ đô./.

