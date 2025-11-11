Phân làn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai: Giảm nguy cơ va chạm, hạn chế ùn tắc

Cục Đường bộ Việt Nam đang thí điểm phân làn và điều chỉnh tốc độ các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai km0-km123+080, với giới hạn tối đa 100km/h và cấm xe tải, xe khách lớn ở làn ngoài cùng.

Việc điều chỉnh này được kỳ vọng cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tuyến huyết mạch nối Hà Nội với Tây Bắc khi lưu lượng xe ngày càng tăng.

Anh Nguyễn Quân Tường, lái xe khách tuyến Hà Nội-Lào Cai, cho rằng việc phân làn rõ ràng giữa xe tải, xe khách lớn và xe con rất cần thiết. Trước đây, các phương tiện vẫn di chuyển làn hỗn hợp, xe tải, xe container di chuyển vào làn trong khiến dòng phương tiện bị chậm lại, gây ùn ứ cục bộ và mất an toàn. Xe tải có tải trọng lớn, khả năng tăng tốc và xử lý tình huống hạn chế, vì vậy nên quy định bắt buộc xe to đi làn ngoài, dành làn trong cho xe con, xe chạy nhanh để đảm bảo tốc độ lưu thông đồng đều.

“Việc phân làn hợp lý không chỉ giảm nguy cơ va chạm, tránh ùn tắc mà còn giúp người điều khiển phương tiện chủ động hơn trong quá trình lái xe. Bên cạnh đó, cần tăng biển báo, camera giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp đi sai làn, để ý thức chấp hành được nâng cao, góp phần xây dựng tuyến cao tốc an toàn, thông suốt và văn minh hơn,” anh Nguyễn Quân Tường nói.

Trên đoạn Nội Bài-Yên Bái km0-km123+080, tốc độ tối đa cho phép trên cả hai làn xe được thống nhất ở mức 100 km/h. Tuy nhiên, tốc độ tối thiểu được điều chỉnh linh hoạt hơn, làn 1 (sát dải phân cách giữa) là 80km/h, trong khi làn 2 (cạnh làn dừng khẩn cấp) là 60 km/h. Điều này nhằm khuyến khích xe chạy đúng làn, giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn.

Tại các vị trí đặc biệt như hầm chui quốc lộ 2 (Km0+080-Km0+840), cầu vượt sông Hồng (Km76+600-Km78+640) và cầu vượt sông Lô (Km47+350-Km48+550), tốc độ tối đa được hạ xuống 80km/h cho cả hai làn, với tốc độ tối thiểu thống nhất ở 60 km/h để bảo đảm an toàn do địa hình phức tạp.

Về phân làn phương tiện, làn 1 sẽ cấm các loại xe tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500kg (bao gồm xe tải thông dụng trừ pickup và van, xe chuyên dùng trừ xe chở tiền, xe đầu kéo, rơ-moóc) và xe khách trên 29 chỗ ngồi.

Làn 2 không phân biệt loại phương tiện. Các xe tải nặng và xe khách lớn đang chạy trên làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt, nhưng phải quay lại làn 2 ngay sau đó và giữ khoảng cách an toàn. Hệ thống biển báo, vạch sơn và thông tin tốc độ sẽ được bổ sung tại các nút giao để hướng dẫn người tham gia giao thông.

Ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 1 (Cục Đường bộ Việt Nam) khuyến nghị, để đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn và tuân thủ các quy định. Các phương tiện đang lưu thông trên làn 2 (làn cạnh làn dừng khẩn cấp) nếu cần vượt phương tiện khác đi cùng chiều được phép chuyển sang làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) để vượt, sau đó chuyển lại làn 2 để tiếp tục lưu thông.

Trong quá trình chuyển làn xe, các phương tiện vẫn phải giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện phía trước và phía sau.Người dân và tài xế được khuyến cáo tuân thủ nghiêm ngặt để tránh vi phạm, đồng thời theo dõi thông báo từ các đơn vị quản lý để cập nhật thay đổi.

Về phía Khu Quản lý đường bộ 1 cũng đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là đơn vị quản lý khai thác phối hợp cùng các lực lượng chức năng, địa phương giám sát, đôn đốc và phối hợp bảo đảm trật tự an toàn trên tuyến.

Ngoài ra, VEC rà soát và điều chỉnh hệ thống báo hiệu, biển báo tốc độ trên giá long môn hoặc cần vươn, đồng thời sơn tốc độ trực tiếp lên mặt đường tại vị trí dễ quan sát. Trong trường hợp sửa chữa hoặc khắc phục sự cố, VEC có thể tạm thời hạn chế tốc độ nhưng phải được cơ quan thẩm quyền chấp thuận.Việc điều chỉnh tốc độ, phân làn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai sẽ được thực hiện trong 1 tháng, từ ngày 10/11./.

