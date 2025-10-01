Khởi công dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái-Lào Cai, dự kiến hoàn thành năm 2026

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai dài khoảng 121,33km, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng vừa được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khởi công vào sáng nay (ngày 1/10).

Theo ông Trương Việt Đông, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC, từ khi đưa vào khai thác đến nay (năm 2014), lưu lượng phương tiện thông qua liên tục tăng, đặt ra vấn đề cấp bách cần nghiên cứu đầu tư mở rộng cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đặc biệt là đoạn Yên Bái-Lào Cai.

Do đó, Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai là một trong những dự án đầu tiên được Bộ Tài chính trình Chính phủ giao cho VEC làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Dự án sẽ đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên đoạn Yên Bái-Lào Cai, trong đó mở rộng mặt đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 24m, có dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã được mở rộng trong giai đoạn 1.

“Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026 nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, tạo điều kiện kết nối liên vùng, từ đó tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc,” ông Đông nhấn mạnh.

Nhà thầu cam kết tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công dự án về đích vào năm 2026. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để dự án mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công thường xuyên theo dõi, đôn đốc sát sao, chặt chẽ quá trình thi công, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm.

“Tỉnh Lào Cai sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình triển khai dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh,” ông Tuấn khẳng định.

Đại diện đơn vị thi công, Đại tá Nguyễn Minh Khiêm, Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) cam kết tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công dự án theo đúng thiết kế phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, quyết tâm hoàn thành bàn giao công trình đúng hợp đồng đã ký kết./.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai có điểm đầu tại tại Km123+80 (nút giao IC13) và điểm cuối tại Km244+155 (nút giao IC18). Dự án sẽ bổ sung nút giao IC15 tại Km165+690. Trên tuyến có 47 cầu, trong đó 4 cầu đầu tư hoàn chỉnh theo giai đoạn 2; mở rộng 43 cầu chưa đủ chiều rộng theo quy mô nền đường; đầu tư xây dựng 1 ống hầm mới bên trái tuyến có chiều dài 530m. Hạng mục giao thông thông minh được đầu tư toàn tuyến nhằm đáp ứng kết nối đồng bộ, xuyên suốt toàn tuyến các thiết bị phục vụ quản lý, khai thác thu phí.

Ngày 1/10: Khởi công mở rộng cao tốc Yên Bái-Lào Cai lên quy mô 4 làn xe Dự án mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc cao tốc Nội Bài-Lào Cai được khởi công và hoàn thành sẽ tăng năng lực lưu thông cho các phương tiện trên tuyến.