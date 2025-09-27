Ngày 1/10: Khởi công mở rộng cao tốc Yên Bái-Lào Cai lên quy mô 4 làn xe

Ngày 1/10 tới đây, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ triển khai khởi công Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai dài 245km được đưa vào vận hành từ năm 2014 do VEC thực hiện đầu tư và quản lý, khai thác, bảo trì, trong đó đoạn Nội Bài-Yên Bái quy mô 4 làn xe, đoạn Yên Bái-Lào Cai quy mô 2 làn xe.

Qua quá trình khai thác, một số đoạn tuyến đã xuất hiện hư hỏng cục bộ mặt đường, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên phối hợp với VEC để thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá do tuyến Nội Bài-Lào Cai là tuyến cao tốc hướng tâm, đã khai thác trên 10 năm, riêng đoạn tuyến Yên Bái-Lào Cai đang khai thác với quy mô 2 làn xe, không có dải phân cách giữa nên hạn chế khả năng lưu thông, khi lượng xe tăng cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến, đặc biệt vào các ngày cuối tuần, lễ, tết.

Trên cơ sở báo cáo của VEC, ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng đã có văn bản số báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án về việc đầu tư Dự án mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao VEC là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư dự án.

Đến nay, Dự án đã được Hội đồng thành viên VEC phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư mở rộng 121,33km từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, có dải phân cách cứng trên toàn tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư là 7.667,84 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025-2027. Tuy nhiên VEC đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2026./.

