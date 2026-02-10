Thời tiết ngày 10/2: Nhiều khu vực biển có gió giật mạnh, sóng cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở trạm đảo Phú Quý đã có gió giật mạnh cấp 7; trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Theo dự báo, ngày và đêm 10/2, từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Đêm gió giảm dần, sóng cao 3-5m.

Phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông sáng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8; biển động. Từ chiều gió giảm dần, sóng cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày 11/2, gió trên các vùng biển tiếp tục giảm thêm, từ chiều tối ngày 11/2, gió ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng tăng trở lại.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Toàn bộ hoạt động trên các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, nền nhiệt tăng dần và thời tiết có xu thế ấm lên trong nhứng ngày tới.

Cụ thể, thời tiết các khu vực ngày và đêm 10/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

