Thời tiết ngày 9/2: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ ở Bắc Bộ dao động khoảng 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Dự báo trong sáng 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C; từ Quảng Trị đến thành phố Huế phổ biến 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng sớm và trưa 9/2 có mưa, mưa rào, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, riêng vùng biển phía Đông có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 9/2: Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi, trời rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

