Thời tiết ngày 11/2: Nền nhiệt tăng, thời tiết ấm dần ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nền nhiệt tăng, thời tiết ấm dần ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/2:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông các tỉnh từ Gia Lai-Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Thời tiết biển

Hiện ở khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo, chiều tối và đêm 11/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5m.

Đêm 11/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngày và đêm 11/2, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 12/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 3-5m; biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2-4m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền ở các khu vực nói trên chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, trước tình hình gió mạnh, sóng cao, các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

