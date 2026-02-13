Tết Tây Đô: Nơi yêu thương hóa gửi vào quà tặng

Vào một ngày cuối tháng Chạp, tại hội trường 300 chỗ ngồi của phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, khi Ban tổ chức bắt đầu mời bà con vào để nhận quà Tết, bà Nguyễn Thị Thu, 53 tuổi ở khu vực 12, phường Vị Tân, làm nghề chạy xe ôm, nói vội: Năm nào cũng vậy, nhà bà nghèo nên được nhận quà Tết là bà mua thêm đồ ăn phục vụ Tết, mua cho tụi nhỏ tấm áo mới.

Ở Khu vực 5, phường Vị Tân, bà Bùi Thị Thơm nhận quà đợt hai xong vui vẻ cho biết, năm nay bà sẽ mua ít bông (hoa) trưng bày đón Tết, mua thêm bánh kẹo cho trẻ con. Gia đình bà Bùi Thị Thơm đang ở căn nhà thuê. Người con trai đi làm nghề bốc vác. Bà Thơm và con dâu ở nhà cơm nước và trông hai đứa cháu còn nhỏ dại.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu, trao các phần quà cho phụ nữ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Tại xã Vị Thủy, ông Nguyễn Hoàng Anh, 53 tuổi, đi làm thợ hồ vừa về tới nhà ngày 11/2 thì ngày 12/2 có danh sách lên hội trường Đảng ủy xã nhận quà Tết, gồm 10kg gạo, thịt gà, bánh kẹo… Ông hào hứng "Vậy là Tết no ấm rồi. Chỉ còn mua sắm ít thịt lợn, bông nữa là đầy đủ Tết."

“Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là sự quan tâm, là niềm tin và hy vọng mà cộng đồng dành cho các em thiếu nhi và gia đình khó khăn. Mong các em luôn chăm ngoan, học giỏi, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường phía trước, để sau này trở thành người con, công dân có ích cho gia đình và xã hội. Mong các gia đình khó khăn thêm động lực phấn đấu trong thời gian tới, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống,” Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vị Tân, Tô Minh Điền, chia sẻ nhân dịp họp mặt và trao quà cho trẻ em nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn dịp Tết Bính Ngọ 2026 mới đây.

"Năm nay cùng với việc thực hiện các chính sách chăm lo Tết cho các đối tượng theo quy định, xã còn vận động các nhà hảo tâm chăm lo Tết cho gia đình khó khăn trên địa bàn. Địa phương luôn chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau," Bí thư Đảng ủy xã Vị Thủy Hồ Thu Ánh, cho biết.

Trao các phần quà cho phụ nữ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Sáng 13/2/2026, đi trao các phần quà cho gia đình phụ nữ khó khăn tại xã Hỏa Lựu, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Các cấp Hội của thành phố nhiều ngày qua chăm lo sát sao nhất đến chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn qua những lời thăm hỏi, phần quà động viên khi Tết đến, Xuân về.

Đồng thời, Hội tranh thủ vận động các nhà hảo tâm có thêm những phần quà ý nghĩa, động viên tinh thần đến chị em trên địa bàn thành phố.Đợt này, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố đi trao 200 phần đến các chị em phụ nữ khó khăn các xã Xà Phiên, Lương Tâm, Vĩnh Viễn, Hỏa Lựu, từ nguồn vận động hỗ trợ của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng



Song song đó, Hội cũng trao 200 phần cho phụ nữ xã Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Lai Hòa; 20 phần của trẻ mồ côi trường Hướng Dương; quà đỡ đầu cho 5 trẻ mồ côi... Tổng cộng Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố trao nhiều ngàn phần quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 các xã trên địa bàn, với tổng trị giá trên 10,3 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Cần Thơ có hơn 600 ngàn trẻ em, trong đó có hơn 9 ngàn trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và có hơn 53 ngàn trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Những phần quà được trao tặng các em dịp Tết đến, Xuân về này, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tấm lòng, sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ trong và ngoài thành phố. Mỗi món quà là một lời động viên, một thông điệp yêu thương để tiếp thêm nghị lực cho các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Tại vùng đất Tây Đô này, công tác chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo được thực hiện tích cực, đặc biệt trong dịp Tết. Nhiều hoạt động như tặng quà trị giá 400 nghìn đồng/phần đến 1 triệu đồng/phần, hỗ trợ nhu yếu phẩm và trao tặng nhà Đại đoàn kết đã diễn ra gần một tuần qua trên khắp địa bàn thành phố.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, để chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài các suất quà được Trung ương phân bổ, Mặt trận Tổ quốc thành phố phân bổ hỗ trợ Tết cho gần 25 ngàn hộ cận nghèo, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/hộ, bằng tiền mặt hoặc quà từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động xã hội hóa, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, nghĩa tình.

Cùng với đó, Quỹ Vì người nghèo các xã, phường căn cứ phân bổ quà Tết của các cơ quan, đơn vị cấp thành phố, chủ động tổ chức cấp phát quà Tết đến các hộ dân kịp thời, đúng đối tượng.

Đồng thời, địa phương tăng cường vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026 này ở Cần Thơ, ngoài đường tiếng trống chiêng lân sư rồng đang rộn rã phố phường; nhà bà Bùi Thị Thơm nay có thêm mấy chậu hoa cúc, hoa mào gà khoe sắc ở hai bên lối vào nhà.

Bầu trời mùa khô Nam Bộ như dịu mát hơn với những phần quà mang theo mùa Xuân bình an, ấm áp đến thật gần các hoàn cảnh khó khăn để không còn ai bị bỏ lại phía sau./.

Trao tặng gần 30.000 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.