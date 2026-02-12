Hội chợ Mùa Xuân: "Điểm nhấn" tơ lụa Ấn Độ mở rộng cơ hội hợp tác song phương

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại Hà Nội, gian hàng của Hội đồng Tơ lụa Trung ương Ấn Độ đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và cộng đồng doanh nghiệp. Sự hiện diện của các đối tác quốc tế thông qua kênh xúc tiến thương mại đã góp phần nâng cao vị thế của hội chợ, vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện kích cầu tiêu dùng thông thường.

Triển vọng hợp tác thương mại song phương

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm nay, đoàn đại biểu Ấn Độ do ông Naresh Babu, Trưởng phòng Kỹ thuật của Hội đồng Tơ lụa Trung ương (cơ quan trực thuộc Bộ Dệt may Ấn Độ) dẫn đầu, cùng 10 doanh nghiệp thành viên đã giới thiệu tới công chúng Việt Nam các dòng sản phẩm tơ lụa tự nhiên thượng hạng.

Các sản phẩm trưng bày gây ấn tượng mạnh bởi chất liệu tự nhiên thân thiện, kỹ thuật dệt tinh xảo cùng màu sắc và hoa văn phong phú. Đây không chỉ là những sản phẩm thương mại mà còn phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa và sức sống bền bỉ của ngành tơ lụa thủ công Ấn Độ.

Ông Naresh Babu chia sẻ: "Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân không đơn thuần là giới thiệu sản phẩm mà là cơ hội để tăng cường hợp tác kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giữa doanh nghiệp hai nước. Thông qua giao lưu trực tiếp, các đơn vị Ấn Độ có thể nắm bắt rõ hơn xu hướng thị trường và thị hiếu tiêu dùng Việt Nam để phát triển sản phẩm phù hợp."

Tại Hội chợ Mùa Xuân, gian hàng đã thu hút đông đảo khách tham quan ngay từ những ngày đầu mở cửa.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết: "Sức hút của gian hàng đến từ sự kết hợp giữa trưng bày thương mại và trao đổi chuyên môn. Không chỉ người tiêu dùng quan tâm đến mẫu mã, chất lượng, nhiều doanh nghiệp dệt may, thời trang và thiết kế Việt Nam đã chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài."

Ở góc độ kết nối thương mại, ông Bùi Trung Thướng cho biết nhiều doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới khả năng hợp tác với đối tác Ấn Độ trong phát triển sản phẩm bền vững, ứng dụng kỹ thuật mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh ngành dệt may đang chịu sức ép lớn từ yêu cầu chuyển đổi Xanh, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị gia tăng.

Gian hàng của Ấn Độ không chỉ góp phần làm phong phú hoạt động giao thương tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 mà còn mở ra triển vọng mới cho hợp tác thương mại song phương trong một lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm nay, 10 doanh nghiệp thành viên đã giới thiệu tới công chúng Việt Nam các dòng sản phẩm tơ lụa tự nhiên thượng hạng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mô hình xúc tiến thương mại linh hoạt

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được xác định là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Về sự tham gia của các đối tác quốc tế, tương tự Hội chợ Mùa Thu, khi được giao tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Bộ Công Thương đã yêu cầu hệ thống thương vụ và các văn phòng xúc tiến thương mại ở nước ngoài tích cực tham gia công tác chiêu thương, kết nối khách hàng tiềm năng và hỗ trợ hoạt động trưng bày. Cách làm này nhằm góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng cường kết nối giao thương hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển thị trường trong nước.

Do định vị là hội chợ tiêu dùng gắn với chuỗi hoạt động lễ hội Tết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không bố trí khu gian hàng quốc tế riêng. Tuy nhiên, thông qua sự chủ động của hệ thống thương vụ và sự hiện diện tiêu biểu như gian hàng Ấn Độ, yếu tố quốc tế vẫn được lồng ghép hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị và tầm vóc của hội chợ.

Trong thời gian tới, bên cạnh Hội chợ Mùa Thu và Hội chợ Mùa Xuân, Việt Nam dự kiến từng bước hình thành thêm các hội chợ chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường và xúc tiến thương mại theo từng lĩnh vực cụ thể, qua đó tạo nền tảng bền vững cho hoạt động kết nối cung cầu và hội nhập kinh tế quốc tế./.

Hội chợ Mùa Xuân diễn ra từ ngày 2-13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ trong các ngày cao điểm từ 6-8/2 và từ 9 giờ đến 21 giờ trong các ngày còn lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham quan, mua sắm và giao thương.