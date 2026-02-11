BYD lần đầu tiên vượt Ford về doanh số toàn cầu

Năm 2025, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc BYD đã vượt Ford Motor Co của Mỹ về doanh số bán xe toàn cầu. Đây là lần đầu tiên BYD vượt lên trước nhà sản xuất ôtô Mỹ trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Hôm 10/2, Ford thông báo doanh số bán buôn toàn cầu của hãng đã giảm gần 2% xuống còn dưới 4,4 triệu chiếc. Trong khi BYD cho biết hồi tháng 1/2026 rằng họ đã bán được khoảng 4,6 triệu xe trong năm 2025.

Sự thay đổi này đã đưa BYD lên vị trí thứ sáu trong số các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, vượt Ford trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Theo Bloomberg, mặc dù doanh số bán hàng của Ford tại Mỹ tăng lên vào năm ngoái, hãng đã mất thị phần ở châu Âu và đặc biệt là Trung Quốc, nơi các nhà sản xuất trong nước như BYD, Xiaomi Corp và Geely Automobile Holdings Ltd đã giành được thị phần từ các nhà sản xuất ôtô nước ngoài với những chiếc xe điện giá cả phải chăng, tích hợp nhiều công nghệ.

BYD cũng đã thâm nhập vào các thị trường ở châu Âu, Nam Mỹ và châu Á, với xuất khẩu đạt 1,05 triệu chiếc trong năm 2025. Hãng đặt mục tiêu tăng con số này lên 1,3 triệu chiếc trong năm nay.

Bình luận về việc BYD lần đầu tiên vượt nhà sản xuất ôtô Mỹ, Tổng thư ký Hiệp hội Ôtô khách Trung Quốc Cui Dongshu cho rằng điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì xe điện Trung Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường ô tô toàn cầu, nhờ vào khả năng cạnh tranh ngày càng tăng về công nghệ, hiệu quả chi phí và sức hấp dẫn thị trường. Điều này cũng phản ánh một phản ứng hiệu quả đối với nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về chuyển đổi xanh./.

