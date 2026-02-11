Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đề xuất kết hợp giải pháp công nghệ trong khâu tổ chức

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc nhân Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất, Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Phạm Khắc Tuyên cho biết nếu kết hợp những giải pháp về công nghệ trong việc tổ chức hội chợ thì đây là điều kiện hết sức của thuận lợi để phát triển những ý tưởng mới.

Theo Tham tán Phạm Khắc Tuyên, Hàn Quốc là một trong những quốc gia rất có kinh nghiệm trong việc kết hợp giữa các hội nghị, hội chợ kết hợp với lễ hội như là mùa Xuân.

Thông thường mùa Xuân là dịp có lễ hội hoa và các tỉnh thành phố ở Hàn Quốc thường kết hợp hoạt động này để tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm địa phương và người dân trực tiếp tham gia trải nghiệm.

Hàn Quốc coi đây là một trong những động lực để hỗ trợ phát triển kinh tế của địa phương, cũng như của quốc gia. Do đó, Việt Nam có thể nghiên cứu những kinh nghiệm của Hàn Quốc để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Tham tán Phạm Khắc Tuyên cho biết Hàn Quốc cũng đặc biệt có kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thúc đẩy các trải nghiệm và coi trải nghiệm là một trong những định hướng thu hút lượng khách trước và trong các sự kiện hội chợ. Chính vì vậy, Việt Nam cũng có thể tham khảo Hàn Quốc vấn đề chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến tổ chức các hội chợ.

Đông đảo người dân đến Hội chợ Mùa Xuân tham quan, mua sắm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Việt Nam đang tổ chức hội chợ Mùa Xuân rất sôi động từ ngày 2-13/2 tại Hà Nội và đã có những trung tâm triển lãm rất lớn như ở Đông Anh, do đó, nếu kết hợp những giải pháp về công nghệ, thì đây là điều kiện hết sức của thuận lợi để phát triển những ý tưởng của mình.

Ông Phạm Khắc Tuyên gợi ý Việt Nam có thể nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc việc định hướng, xây dựng các sản phẩm tham gia hội chợ. Đặc biệt là để cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ và các sản phẩm có chất lượng cao quảng bá đến với người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.

Ví dụ như Hàn Quốc, thông qua Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp để đưa ra các chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung vào 4 nhóm ngành tiêu dùng chủ lực: làm đẹp, thời trang, đồ gia dụng và thực phẩm.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ và thực hiện xây dựng nhận diện thương hiệu, quản lý về chất lượng, cũng như hỗ trợ marketing không chỉ trong nước và trên cả thế giới.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc ứng dụng công nghệ rất mạnh trong việc sử dụng các hiệu ứng marketing trước, trong và sau các sự kiện. Ví dụ như Hàn Quốc thường sử dụng các Influencers (những người có sức ảnh hưởng) để đẩy sự thu hút, kéo lượng khách tham quan, cũng như buyer (người mua) tham gia trước hội chợ để đăng ký các hoạt động giao thương trước hội chợ.

Sau đó, trong thời gian diễn ra hội chợ, họ có những không gian riêng, thiết lập các booth riêng để những người nổi tiếng, các streamer bán hàng trực tiếp. Điều đó giúp lượng khách quan tâm không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế thông qua ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hallyu, giúp quảng bá rất nhanh, phủ sóng toàn cầu thông qua online trực tiếp. Điều đó mang lại hiệu ứng cao thậm chí vượt ngoài mong đợi.

Đánh giá về những mặt hàng thế mạnh của Hàn Quốc mà có thể được đưa về Việt Nam và tham gia vào hội chợ Mùa Xuân này, ông Phạm Khắc Tuyên cho biết Hàn Quốc có những dòng sản phẩm đặc trưng, phù hợp với hội chợ Mùa Xuân là hội chợ tiêu dùng.

Các mặt hàng của Hàn Quốc như mỹ phẩm làm đẹp (K-Beauty), thực phẩm chức năng hay là các sản phẩm thời trang đều có thể tham gia.

Tuy nhiên, mặc dù các thương hiệu Hàn Quốc cũng đã chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt Nam về chất lượng, về mẫu mã, nhưng điều cũng phải để ý đến là hiện nay hội chợ của Việt Nam là hội chợ Mùa Xuân, mang tính vùng miền quảng bá cho sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm OCOP ở địa phương, nên sự giao thoa giữa các sản phẩm của địa phương cũng như sản phẩm nổi tiếng Hàn Quốc giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn phong phú hơn.

Thông qua sự xuất hiện của các sản phẩm Hàn Quốc, Việt Nam sẽ có cơ hội so sánh, qua đó cải thiện các sản phẩm của mình để bắt kịp với xu hướng.

Người dân háo hức mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ở chiều ngược lại, Tham tán Phạm Khắc Tuyên cho biết Cơ quan Thương vụ ở Hàn Quốc luôn theo sát và nỗ lực để các sản phẩm của Việt Nam hiện diện ngày càng nhiều, cũng như phải giữ được vị thế cũng như phát triển thị phần tại Hàn Quốc.

Việc đưa hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc trong năm 2026 không còn là câu chuyện xuất khẩu thô, mà đã chuyển sang phân khúc chế biến sâu và nông sản định danh. Với kim ngạch thương mại song phương dự kiến vượt mốc 100 tỷ USD ngay trong năm nay, cơ hội cho doanh nghiệp Việt là rất lớn.

Theo Tham tán Phạm Khắc Tuyên, người tiêu dùng Hàn Quốc hiện đang đặc biệt ưa chuộng các nhóm hàng mang đậm dấu ấn Việt Nam, gồm nông sản và trái cây nhiệt đới như thanh long, xoài.

Đặc biệt là chuối, và dừa, đang chiếm lĩnh kệ hàng tại các siêu thị lớn như E-mart, Lotte Mart. Năm 2026, xu hướng "rau decor" và nông sản đạt chuẩn hữu cơ (Organic) đang là điểm nhấn mới.

Thực phẩm chế biến sẵn gồm các loại chả cá, surimi, thực phẩm đóng hộp và đặc biệt là càphê Việt Nam cũng là một thế mạnh. Càphê Việt không còn chỉ xuất khẩu hạt thô mà các thương hiệu như King Coffee hay Trung Nguyên đã trở thành lựa chọn phổ biến của giới trẻ Hàn.

Cùng với đó, hàng dệt may và giày dép cũng có chỗ đứng rõ ràng. Việt Nam vẫn là quốc gia quan trọng nhất cung hàng thời trang cho thị trường Hàn Quốc nhờ chi phí cạnh tranh và tay nghề cao.

Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa trong các sản phẩm dệt may, các doanh nghiệp ở Việt Nam cần phải chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới, ví dụ phát triển thương hiệu dệt may đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn kinh tế tuần hoàn. Đó là những hướng đi mới trong tương lai.

Nhóm hàng đồ gỗ và trang trí nội thất bao gồm các sản phẩm từ gỗ cao su, gỗ tràm của Việt Nam rất được ưa chuộng cho các căn hộ chung cư tại Hàn Quốc nhờ thiết kế tối giản và giá thành hợp lý.

Tham tán Phạm Khắc Tuyên nhận định sản phẩm của Việt Nam trong thời gian qua đã liên tục cải tiến, đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như đánh được trúng vào tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc và các sản phẩm đó thì có giá trị gia tăng rất cao. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang gặp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt giữa các nước xung quanh ở Đông Nam Á hay các nước có thế mạnh về nông sản ở Nam Mỹ.

Tham tán Phạm Khắc Tuyên cho biết bên cạnh việc tiếp tục khai thác và củng cố, phát triển các dòng sản phẩm thế mạnh hiện tại, vẫn cần tập trung việc phát triển những sản phẩm mới trong lĩnh vực thế mạnh của mình.

Việt Nam cần phối hợp nghiên cứu nghiêm túc cùng các nhà sáng tác nội dung để phát triển về sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, cần chú trọng các mặt hàng sẽ nâng cao giá trị hơn khi các doanh nghiệp Việt trong thời gian qua đã có sự tích lũy nhất định trong lĩnh vực về công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang gặp khó khăn về dân số già, thiếu hụt nguồn lao động, trong khi đang rất cần xây dựng hệ sinh thái trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu, công nghiệp về cơ khí máy móc, Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong những mặt hàng công nghiệp chế biến, cơ khí chế tạo.

Trong thời gian gần đây, một số doanh nghiệp của Việt Nam đã thâm nhập thành công, cùng phối hợp với doanh nghiệp Hàn Quốc để tham gia những dự án thầu quốc tế, thể hiện được năng lực sản phẩm công nghiệp chế tạo của Việt Nam.

Một mảng nữa có thể nói rất triển vọng trong thời gian tới, là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển về các giải pháp an ninh mạng hay là chế tạo sản xuất server.

Và một trong lĩnh vực có thể nói là rất tiềm năng trong thời gian tới là công nghiệp năng lượng. Những lĩnh vực này sẽ mở ra được hợp tác mới và sẽ hy vọng nâng cao được giá trị, không chỉ về giao dịch thương mại giữa hai nước dự kiến trong năm 2026 này vượt mốc 100 tỷ USD.

Ông Phạm Khắc Tuyên khẳng định Việt Nam có thể hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc cùng phát triển sản phẩm không chỉ phục vụ cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam và Hàn Quốc, mà hướng tới thị trường toàn cầu./.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nền tảng bền vững cho xúc tiến thương mại quốc gia Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là điểm hẹn mua sắm mà còn là bước chuyển mình chiến lược trong xúc tiến thương mại. Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Vũ Bá Phú đã chia sẻ về tầm nhìn mới này.