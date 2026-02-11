Trung Quốc yêu cầu xác nhận từ cơ quan thẩm quyền với 20 nhóm nông sản

Ngày 11/2, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam), Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Văn phòng SPS Việt Nam nhận được Thông báo số G/SPS/N/CHN/1357 từ Ban Thư ký SPS/WTO về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành Thông báo số 219 năm 2025: “Yêu cầu về quản lý khai báo đối với doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vào Trung Quốc.”

Trung Quốc công bố danh sách 2.589 sản phẩm nông nghiệp thuộc 20 nhóm sản phẩm nhập khẩu vào nước này phải có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền và đăng ký doanh nghiệp.

Các nhóm sản phẩm chủ yếu như thủy sản, trái cây tươi, rau tươi, gia vị, dược liệu, càphê, các loại hạt, cây giống, ngũ cốc, lá thuốc lá, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm có nguồn gốc động vật...

Danh sách này được xác định trên cơ sở kết quả đánh giá rủi ro kiểm dịch đối với nông sản nhập khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời, các phương thức tra cứu công khai được quy định rõ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin và thực hiện khai báo.

Địa chỉ tra cứu: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/6787828/ index.html.

Trung Quốc cũng quy định rõ kênh tra cứu thông tin doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký. Trang web chính thức sẽ công bố thống nhất thông tin của các doanh nghiệp đã đăng ký, nêu rõ phương thức tra cứu, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và sử dụng của doanh nghiệp.

Khi thực hiện khai báo nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp thuộc Danh mục phải có thư khuyến nghị chính thức, doanh nghiệp nhập khẩu có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác mã số đăng ký tại Trung Quốc hoặc mã số đăng ký của doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc vào ô thông tin của Giấy chứng nhận “Đăng ký doanh nghiệp nước ngoài tham gia sản xuất, chế biến và lưu trữ động vật, thực vật và các sản phẩm của chúng nhập khẩu” (Mã giấy phép: 302) trong mục “Thông tin đủ điều kiện của hàng hóa” trên Tờ khai hải quan hoặc Danh sách đăng ký.

Trường hợp một Tờ khai hải quan có nhiều mặt hàng, doanh nghiệp phải kê khai riêng mã số đăng ký tại Trung Quốc tương ứng với từng doanh nghiệp đối với từng mặt hàng.

Văn phòng SPS Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị của bộ gồm các Cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và Thú y; Thủy sản và Kiểm ngư; Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương); Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành yêu cầu về quản lý khai báo đối với doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp vào Trung Quốc.

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị các đơn vị triển khai hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp theo từng nhóm ngành hàng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định. Quy định có hiệu lực từ 15/12/2025./.

Doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn mở rộng nhập khẩu nông lâm sản từ Việt Nam Nhu cầu tiêu thụ sầu riêng Việt Nam tăng mạnh tại Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Việt, đưa sản phẩm chất lượng của Việt Nam vào thị trường tỷ dân.