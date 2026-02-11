Brazil ghi nhận kỷ lục xuất khẩu thịt gia cầm và thịt lợn

Hiệp hội Protein Động vật Brazil (ABPA) cho biết, trong tháng 1/2026, Brazil đã ghi nhận mức xuất khẩu kỷ lục đối với thịt gia cầm và thịt lợn, phản ánh nhu cầu ổn định từ nhiều thị trường quốc tế và năng lực cạnh tranh ngày càng tăng của ngành chăn nuôi nước này.

Lượng thịt gia cầm xuất khẩu của Brazil, bao gồm sản phẩm tươi, đông lạnh và đã qua chế biến, đạt 459.000 tấn trong tháng đầu năm, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt mức kỷ lục 874,2 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với thịt lợn, Brazil xuất khẩu 116.300 tấn trong tháng 1, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ xuất khẩu thịt lợn đạt 270,2 triệu USD, tăng 13,6% so với tháng 1/2025.

Chủ tịch ABPA Ricardo Santin cho biết, sản xuất trong nước và hoạt động xuất khẩu đã được thúc đẩy nhờ nhu cầu bền vững tại nhiều thị trường, ngay cả trong giai đoạn thường có mức độ giao dịch thương mại thấp. Theo ông, kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược mở rộng thị trường, cũng như uy tín ngày càng cao của sản phẩm thịt Brazil trên thị trường quốc tế.

Trong số các thị trường nhập khẩu tăng mạnh có Philippines, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), cho thấy sự mở rộng đáng kể của Brazil tại khu vực châu Á và Trung Đông.

Bang Paraná tiếp tục là trung tâm xuất khẩu thịt gia cầm lớn nhất, tiếp theo là Santa Catarina và Rio Grande do Sul. Trong lĩnh vực thịt lợn, bang Santa Catarina dẫn đầu về kim ngạch và sản lượng xuất khẩu./.

