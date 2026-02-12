Giá bạc bật tăng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa khởi sắc trong phiên 11/2 khi lực mua chiếm áp đảo, kéo chỉ số MXV-Index tăng 1,3% lên 2.541 điểm.

Đáng chú ý, giá bạc bật tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung bất chấp áp lực từ tỷ giá, trong khi giá đường rơi xuống mức thấp nhất 5 năm do nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, bảng giá kim loại phủ kín sắc xanh khi lực mua áp đảo trên 9/10 mặt hàng; trong đó, bạc trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận cú lội ngược dòng ấn tượng. Bất chấp những bất lợi từ bối cảnh vĩ mô, hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 3 trên sàn COMEX vẫn tăng mạnh 4,4%, lên mức 83,92 USD/ounce.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, đà tăng này đặc biệt đáng chú ý bởi nó diễn ra trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô đang tạo sức ép lên nhóm kim loại quý.

Cụ thể, dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy thị trường lao động Mỹ trong tháng 1 khởi sắc hơn kỳ vọng với 130.000 việc làm mới, vượt xa dự báo 70.000 của giới phân tích. Thông tin này đã thúc đẩy chỉ số Dollar Index (DXY) bật tăng lên 96,9 điểm. Thông thường, đồng USD mạnh lên sẽ gây bất lợi cho các mặt hàng kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này.

Tuy nhiên, diễn biến của bạc trong phiên hôm qua cho thấy áp lực từ lãi suất và đồng USD đã bị những lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất lấn át.

Báo cáo mới nhất từ Viện Bạc (The Silver Institute) đã củng cố tâm lý mua vào của giới đầu tư khi dự báo thị trường bạc toàn cầu sẽ rơi vào trạng thái thâm hụt năm thứ sáu liên tiếp trong năm 2026.

Theo đó, trong khi tổng nguồn cung chỉ dự kiến tăng nhẹ khoảng 1,5%, lên gần 32.660 tấn, thì nhu cầu ở phân khúc đầu tư vật chất lại được kỳ vọng bứt phá tới 20%, đạt khoảng 7.000 tấn. Sự chênh lệch rõ rệt giữa cung và cầu đã tạo ra lực đỡ vững chắc, giúp giá bạc không những không suy yếu theo đà phục hồi của đồng USD mà còn bật tăng mạnh trong phiên.

Trong nước, đồng pha với đà tăng của thế giới, giá bạc sáng nay (12/2) cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc khi tăng khoảng 4% so với phiên trước. Khảo sát tại các đầu mối kinh doanh lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bạc nguyên liệu 99,9 được giao dịch quanh mức 2.746.000-2.781.000 đồng/lượng (mua vào-bán ra), trong khi bạc miếng đầu tư tích trữ neo ở vùng 3.184.000-3.282.000 đồng/lượng.

Giá đường chạm đáy 5 năm

Trái ngược với không khí sôi động của nhóm kim loại, thị trường nguyên liệu công nghiệp trong phiên vừa qua chứng kiến đà lao dốc mạnh của mặt hàng đường; trong đó, hợp đồng đường 11 kỳ hạn giao tháng 3 ghi nhận mức giảm tới gần 2%, xuống mức 305 USD/tấn; hợp đồng đường trắng có cùng kỳ hạn thậm chí còn đánh mất tới 2,74%, về mức 387 USD/tấn, đánh dấu mức thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua.

Theo MXV, nguồn cung dồi dào từ Ấn Độ tiếp tục là nguyên nhân chính gây áp lực giảm giá lên thị trường đường thế giới. Tại Maharashtra - thủ phủ mía đường lớn nhất Ấn Độ, số liệu từ Ủy ban Đường cho thấy tính đến ngày 5/2, sản lượng của bang này đã đạt mức 8,2 triệu tấn. Đây là con số kỷ lục khi chỉ trong một phần niên vụ, sản lượng đã vượt qua tổng mức 8,1 triệu tấn của cả niên vụ trước đó.

Bên cạnh Ấn Độ, bức tranh nguồn cung tại Brazil cũng duy trì sự ổn định. Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Công nghiệp Mía đường Brazil (UNICA) cho thấy, lũy kế niên vụ 2025-2026 (tính đến giữa tháng 1), sản lượng đường tại khu vực Trung-Nam Brazil đạt 40,23 triệu tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, các nhà máy đang ưu tiên tối đa cho việc sản xuất đường thay vì ethanol, với tỷ trọng mía ép lấy đường tăng lên mức 50,78%, cao hơn đáng kể so với mức 48,15% của niên vụ trước.

Về phía cầu, Indonesia - quốc gia nhập khẩu đường lớn nhất thế giới - lại đang cho thấy những tín hiệu tương đối kém lạc quan. Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS), lượng đường nhập khẩu trong tháng 12/2025 đã giảm sốc hơn 57%, chỉ còn gần 218.000 tấn. Lũy kế cả năm 2025, tổng khối lượng nhập khẩu của nước này đạt 3,92 triệu tấn, giảm 26% so với năm trước đó.

Tại thị trường nội địa, giao dịch những ngày cuối năm diễn ra trong không khí ảm đạm dù nguồn cung từ các nhà máy khá dồi dào. Giá chào bán từ các thương nhân giữ mức ổn định nhưng sức mua yếu, thanh khoản thị trường thấp.

Cụ thể, khu vực miền Tây, đường 333 (hạt trung) được chào giá quanh mức 16.600-16.650 đồng/kg; đường Thái (hạt nhuyễn) giao tận nơi có giá đi ngang, dao động quanh 15.600-15.700 đồng/kg. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đường Sông Con được chào bán quanh mốc 16.600 đồng/kg./.

