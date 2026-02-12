Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 181 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (12/2) thị trường vàng trong nước phiên thứ 2 không có biến động. Trong khi tỷ giá trung tâm đi ngang thì tỷ giá tại các ngân hàng lại tăng giảm khác nhau.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 178-181 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), không có biến động so với chốt phiên ngày 11/2.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng vẫn giữ nguyên, Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 177,5-181 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); Công ty Phú Quý giao dịch 177,500-180,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), chưa được điều chỉnh so với chốt phiên ngày 11/2.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.062 USD/ounce, tăng 17 USD. Mức giá này tương đương khoảng 160 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.050 đồng/USD, không đổi so với ngày 11/2. Trái lại, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm khác nhau.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.770-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 20 đồng so với cuối ngày 11/2. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.768-26.166 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 4 đồng so với cuối ngày 11/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.800-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 45 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.780-26.180 đồng/USD (mua vào/bán ra, tăng 50 đồng so với chốt phiên ngày 11/2./.