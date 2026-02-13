Hội chợ Mùa Xuân: Khách quốc tế ấn tượng về một Việt Nam giàu bản sắc, năng động

Giữa không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết nguyên đán cổ truyền, Hội chợ Mùa Xuân 2026 là nơi hội tụ tinh hoa nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm tiêu biểu đến từ khắp các vùng miền.

Không gian rộng lớn, được bài trí sinh động với hàng trăm gian hàng, không chỉ mang đến cơ hội mua sắm, còn tạo nên một hành trình trải nghiệm các vùng miền văn hóa.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 để lại nhiều ấn tượng, bất ngờ thu hút đông đảo người dân trong nước và khách quốc tế. Từ những người đơn thuần muốn tham quan, tìm hiểu văn hóa đến các doanh nhân tìm kiếm cơ hội hợp tác, tất cả đều tìm thấy tại hội chợ một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, năng động và sáng tạo.

Mua sắm kết hợp trải nghiệm văn hóa

Trong suốt thời gian hội chợ diễn ra, anh Giúeppe (du khách người Italy) đã đến đây ba lần. “Tôi quay lại vì thực sự yêu thích nông sản và các sản phẩm thủ công của Việt Nam. Không gian hội chợ rất rộng lớn, đa dạng sản phẩm khiến tôi choáng ngợp. Có rất nhiều mặt hàng chất lượng cao, trà rất ngon, đồ ăn thì tuyệt vời. Mọi thứ đều hấp dẫn nên dù đi đến 3 lần nhưng tôi vẫn thấy rất hào hứng và luôn tìm được điều mới mẻ tại đây,” anh Giúeppe hào hứng nói.

Điều khiến anh Giúeppe ấn tượng nhất không chỉ là chất lượng sản phẩm, còn là cách các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư cho hình ảnh và câu chuyện thương hiệu. “Mỗi gian hàng đều có câu chuyện riêng về vùng đất, con người phía sau sản phẩm. Điều đó làm cho trải nghiệm mua sắm trở nên ý nghĩa hơn. Tôi cảm thấy mình không chỉ mua một món đồ mà đang mang về một phần văn hóa Việt,” anh cho biết.

Tại hội chợ, nhiều du khách quốc tế tỏ ra ngạc nhiên, hào hứng trước quy mô hoành tráng, sự đầu tư chỉn chu và số lượng sản phẩm bày bán tại đây. Đến tham quan hội chợ, bà Maria Lopez, du khách đến từ Tây Ban Nha dành nhiều thời gian để ngắm nhìn các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như sơn mài, gốm và thêu tay của Việt Nam, xem các tiết mục biểu diễn xiếc tại sân khấu lớn và nếm thử vài đặc sản vùng miền.

“Tôi từng mua đồ thủ công Việt Nam tại châu Âu, nhưng khi đến đây và trực tiếp gặp nghệ nhân, tôi mới thực sự hiểu giá trị của từng sản phẩm. Sự tỉ mỉ, tinh tế và tính truyền thống được gìn giữ rất rõ nét,” bà Maria Lopez nói.

Theo bà Maria Lopez, sản phẩm Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế nếu được quảng bá tốt hơn và xây dựng kênh phân phối hiệu quả.

Chất lượng và sự độc đáo là lợi thế rất lớn của hàng thủ công, mỹ nghệ, đặc biệt là các sản phẩm trang sức, đá quý, thêu, mây tre đan và gốm. Điều cần thiết là các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường truyền thông và tìm được đối tác kết nối hiệu quả để đưa sản phẩm đến các thị trường châu Âu.

Anh Thomas, du khách người Anh cùng vợ và con gái đã dành cả buổi chiều trải nghiệm các khu gian hàng. “Vợ tôi đặc biệt yêu thích đồ thủ công mỹ nghệ, áo dài và nón lá. Con gái tôi lần đầu thưởng thức nhiều món ăn Việt, nhất là các vị kem đặc trưng như đậu xanh và cốm. Đây là trải nghiệm thú vị và rất khác biệt so với những gì chúng tôi từng biết về Việt Nam,” anh nói.

Theo anh Thomas, hội chợ mang đến một hình ảnh Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống. “Tôi cảm nhận được sự tự hào của người Việt Nam về sản phẩm của mình. Điều đó rất đáng quý và để lại ấn tượng trong tôi. Chắc chắn, gia đình tôi sẽ có dịp quay lại Việt Nam và lưu trú dài ngày hơn nữa để khám phá thêm văn hóa, ẩm thực và những điểm đến đặc sắc trên khắp đất nước,” anh chia sẻ.

Không gian chương trình “Sắc Xuân Bính Ngọ 2026” tại Hội chợ Mùa Xuân. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Cầu nối thương mại và hợp tác quốc tế

Không chỉ là điểm tham quan văn hóa, Hội chợ Mùa Xuân còn được đánh giá là cầu nối thương mại hiệu quả. Là doanh nhân đến từ Nhật Bản với mục tiêu tìm kiếm nguồn cung ứng nông sản và thực phẩm chế biến, ông Kenji Tanaka đặc biệt ấn tượng với quy mô số lượng gian hàng và sự tham gia của doanh nghiệp từ khắp các địa phương của Việt Nam.

Những hội chợ như thế này tạo điều kiện để doanh nghiệp quốc tế tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất, từ đó rút ngắn quá trình kết nối và hợp tác. “Điều tôi nhận thấy rõ là các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, chứng nhận an toàn. Đây là yếu tố rất quan trọng để thâm nhập thị trường Nhật Bản và các thị trường khó tính khác,” ông Tanaka đánh giá.

Anh Victor Bernat, một nhà phân phối thực phẩm đến từ Ba Lan, dành nhiều thời gian tìm hiểu các sản phẩm trà, cà phê và gia vị Việt Nam. Nếm thử xúc xích và các loại thịt hun khói, đồ ướp muối tại một số gian hàng, anh Victor đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm có chứng nhận hữu cơ, câu chuyện vùng nguyên liệu bền vững cũng như tiêu chuẩn chất lượng, cách thức bảo quản, vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.

“Tôi thấy Việt Nam có tiềm năng lớn về nông sản. Chất lượng cà phê và trà rất tốt, hương vị đặc biệt. Nếu được xây dựng thương hiệu mạnh hơn tại châu Âu, tôi tin những sản phẩm này sẽ được đón nhận tích cực. Đồ chế biến sẵn, đông lạnh, đặc biệt là đặc sản địa phương có hương vị độc đáo, nhiều gia vị quá mới mẻ nên chắc sẽ cần nhiều thời gian để chinh phục khẩu vị người nước ngoài,” anh Bernat chia sẻ.

Theo đánh giá chung của nhiều du khách quốc tế, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là một sự kiện thương mại còn là nơi họ có thể trải nghiệm văn hóa Việt Nam một cách trực quan và gần gũi. Tại đây, du khách có thể nếm thử trà Thái Nguyên, càphê Tây Nguyên, trái cây miền Tây, thưởng thức ẩm thực ba miền, đồng thời tìm hiểu quy trình sản xuất và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm.

Việc gặp gỡ trực tiếp người sản xuất, nghệ nhân hay đại diện doanh nghiệp giúp du khách hiểu rõ hơn giá trị của sản phẩm Việt. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, những sự kiện như Hội chợ Mùa Xuân đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sản phẩm Việt vươn ra thế giới.

Qua mỗi gian hàng, mỗi câu chuyện thương hiệu, hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc được lan tỏa mạnh mẽ.

Hơn cả giá trị mua sắm, điều mà Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang lại chính là sự kết nối giữa sản phẩm và người tiêu dùng, giữa nhà sản xuất và đối tác quốc tế, giữa Việt Nam và bạn bè năm châu.

Những ấn tượng, nụ cười và câu chuyện mang về sau chuyến tham quan có lẽ sẽ là cầu nối bền vững nhất, góp phần đưa hình ảnh và sản phẩm Việt Nam tiến xa hơn trên bản đồ kinh tế toàn cầu./.

