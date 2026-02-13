Mở rộng không gian hợp tác thương mại Việt Nam-Australia

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia ngày càng phát triển mạnh mẽ, hợp tác thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong bức tranh đó, cộng đồng doanh nghiệp hai nước được xem là lực lượng trực tiếp hiện thực hóa các cam kết chính trị thành giá trị thương mại cụ thể.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney nhân việc Việt Nam tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 với nhu cầu thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp của Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài, ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc điều hành (CEO) của công ty KQ Trading và là Chủ tịch Hội Logistics và Đầu tư Việt Nam-Australia - nhận định xu hướng tiêu dùng tại Australia ngày càng cởi mở với các sản phẩm và hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, do chất lượng tốt, hương vị đặc trưng, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc gia châu Đại Dương này và đặt trong bối cảnh xã hội Australia mang tính đa văn hóa cao, nhu cầu đối với thực phẩm châu Á ngày càng tăng.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam tại thị trường quốc gia châu Đại Dương này gồm vải sợi, trái cây nhiệt đới (như thanh long, xoài, dừa), nước dừa, thực phẩm chế biến, gia vị, cà phê, hạt điều...

Bên cạnh đó, một số sản phẩm cụ thể như nước mía của công ty Lasuco (Thanh Hóa), miến Việt Cường (Thái Nguyên), nước mắm Huỳnh Khoa (Đặc khu Phú Quốc), bánh hỏi Madam 6, Miss Bánh Tráng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã từng bước tiếp cận hệ thống phân phối ở Australia và được người tiêu dùng của “xứ Chuột túi” đón nhận tích cực.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết điều đáng chú ý không chỉ là sự gia tăng về số lượng mặt hàng và sản phẩm của Việt Nam tại Australia, mà còn là sự cải thiện rõ rệt về chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch nghiêm ngặt của thị trường vẫn luôn được đánh giá là khó tính này. Đây là yếu tố quyết định để hàng Việt Nam có thể hiện diện ổn định trong các chuỗi siêu thị lớn, thay vì chỉ phân phối trong phạm vi cộng đồng người Việt.

Về việc hai nước cùng tham gia trong nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ông Thanh Bình cho rằng điều này tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp hai bên. Nhiều dòng thuế nhập khẩu được cắt giảm đã giúp hàng hóa Việt Nam gia tăng lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Trung Quốc...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình cũng nhấn mạnh ưu đãi thuế quan chỉ là điều kiện cần và điều kiện đủ vẫn phải là năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về kiểm dịch, chứng chỉ sản phẩm, chất lượng sản phẩm và tính chuyên nghiệp trong tổ chức chuỗi cung ứng.

Australia được đánh giá là một trong những thị trường có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hàng đầu khu vực, đặc biệt về an toàn sinh học và kiểm dịch thực vật. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam muốn thâm nhập sâu vào thị trường này cần phải chuẩn hóa từ khâu sản xuất, thành phần sản phẩm, ghi nhãn, đóng gói cho đến hệ thống logistics.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, vai trò của các đơn vị trung gian có kinh nghiệm tại nước sở tại luôn là hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc giảm thiểu rủi ro, rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường và tối ưu chi phí.

Ông cũng cho biết, tại Australia có nhiều hội chợ đa văn hóa, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận không chỉ cộng đồng người Việt mà còn các nhóm khách hàng bản địa và các cộng đồng châu Á khác. Đây là hướng đi quan trọng nếu doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu lâu dài.

Ở chiều ngược lại, theo ông Nguyễn Thanh Bình, Australia có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm cao cấp như thịt bò, tôm hùm, rượu vang, sữa và trái cây theo mùa như cherry, táo, nho, việt quất...

Những sản phẩm này được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao nhờ uy tín về chất lượng và quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, chi phí sản xuất và nhân công cao khiến giá thành sản phẩm Australia thường ở phân khúc cao hơn, đòi hỏi chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng các sự kiện xúc tiến thương mại cần được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường và chú trọng kết nối thực chất.

Từ kinh nghiệm của Australia, ông cho biết các hội chợ thường kết hợp hoạt động trưng bày sản phẩm với kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp), hội thảo chuyên ngành và cơ chế theo dõi sau hội chợ nhằm đảm bảo hợp tác được triển khai cụ thể.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao, sự tham gia của nhiều sản phẩm quốc tế tại các hội chợ như Hội chợ Mùa Xuân sẽ tạo áp lực tích cực, buộc doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và cập nhật xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Về dài hạn, đây là động lực để hàng Việt Nam chuyển dịch từ lợi thế giá sang lợi thế chất lượng và thương hiệu.

Ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ, trong thời gian tới, công ty KQ Trading dự định sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống logistics, kho bãi và mạng lưới phân phối tại Australia, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp hai nước để hỗ trợ hoạt động giao thương ổn định và bền vững hơn.

Theo ông, yếu tố quyết định thành công trong giai đoạn tới sẽ nằm ở năng lực thích ứng, tính chuyên nghiệp và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp./.

Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cơ hội tăng cường giao thương Việt Nam-Australia Với quy mô thị trường lớn, lợi thế FTA và nhu cầu đa dạng, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được đánh giá là cơ hội để doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, thúc đẩy xuất nhập khẩu và mở rộng hợp tác công nghệ.