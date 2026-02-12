IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay xuống còn 850.000 thùng/ngày, đồng thời dự kiến tổng nhu cầu sẽ đạt khoảng 104,87 triệu thùng/ngày.

Trong báo cáo ngày 12/2, IEA cho biết mức điều chỉnh này thấp hơn 80.000 thùng/ngày so với dự báo đưa ra tháng trước.

Vào thời điểm đó, cơ quan này ước tính nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng thêm 930.000 thùng/ngày, lên mức 104,98 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Cũng theo báo cáo, 8 nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (còn gọi là OPEC+) đã nâng sản lượng trong tháng 1/2026 thêm 90.000 thùng/ngày, lên mức 33,18 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 310.000 thùng/ngày so với hạn ngạch đề ra.

Những nước này gồm Nga, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Iraq, Algeria, Kuwait, Kazakhstan và Oman.

Theo IEA, căn cứ các hạn ngạch hiện nay, các cam kết cắt giảm tự nguyện và kế hoạch bù đắp, mức sản lượng mục tiêu của nhóm 8 nước này trong tháng Một năm nay là 32,87 triệu thùng/ngày.

Cũng theo IEA, tổng sản lượng dầu thô của OPEC+ trong tháng 1/2026 giảm 160.000 thùng/ngày so với tháng trước đó, xuống còn 43,3 triệu thùng/ngày nhưng vẫn cao hơn khoảng 2,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái./.

