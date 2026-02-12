Nga dự kiến viện trợ dầu mỏ khẩn cấp cho Cuba

Ngày 12/2, tờ báo thân chính phủ Izvestia đưa tin, Nga dự kiến sẽ cung cấp dầu mỏ cho Cuba trong khuôn khổ hoạt động viện trợ "nhân đạo."



Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, nguyên nhân chủ yếu do Mỹ siết chặt nguồn cung dầu từ Venezuela.



Trao đổi với tờ Izvestia, Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết: "Theo thông tin chúng tôi nắm được, Nga dự kiến sẽ sớm cung cấp dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ cho Cuba dưới hình thức viện trợ nhân đạo."



Hôm 10/2, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) ra thông báo cho biết những khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu đã "buộc" hai hãng hàng không Rossiya Airlines và Nordwind Airlines phải điều chỉnh lịch bay tới Cuba.

Cơ quan này cho hay: "Rossiya Airlines sẽ chỉ thực hiện một số chuyến bay chiều về - từ Havana và Varadero tới Moskva – nhằm đảm bảo sơ tán các du khách Nga đang có mặt tại Cuba."



Theo Hiệp hội các nhà điều hành du lịch Nga, tính đến đầu tuần này, ước tính vẫn còn khoảng 5.000 du khách Nga đang lưu lại trên đảo./.

Nhiều nước thể hiện quan điểm về bước đi mới của Mỹ đối với Cuba Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga, Venezuela và Mexico lên tiếng phản đối Mỹ và ủng hộ Cuba sau lệnh tăng thuế của Mỹ ảnh hưởng đến quyền sinh kế và phát triển của người dân Cuba.