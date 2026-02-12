CEO Instagram bác bỏ cáo buộc “gây nghiện” tại phiên tòa có tính bước ngoặt ở Mỹ

Giám đốc điều hành (CEO) Instagram, Adam Mosseri, ngày 11/2, lên tiếng bác bỏ quan điểm cho rằng người dùng có thể bị "nghiện lâm sàng" mạng xã hội.

Tuyên bố này được đưa ra khi ông Mosseri ra làm chứng trong phiên tòa mang tính bước ngoặt tại bang California (Mỹ), xoay quanh cáo buộc công ty này cố tình khiến trẻ em lệ thuộc vào nền tảng vì mục đích lợi nhuận.

Tập đoàn Meta-công ty mẹ của Instagram và Facebook-cùng YouTube (thuộc sở hữu của Google) là các bị đơn trong vụ kiện quy mô lớn này. Vụ việc được đánh giá có thể tạo tiền lệ pháp lý quan trọng về việc liệu các “ông lớn” mạng xã hội có chủ đích thiết kế nền tảng để gây nghiện cho trẻ vị thành niên hay không.

Trong phiên thẩm vấn gay gắt với luật sư nguyên đơn Mark Lanier, ông Mosseri đã nói rằng: "Tôi nghĩ cần phân biệt rõ giữa nghiện lâm sàng và việc sử dụng có vấn đề."

Ông dẫn chứng việc từng dùng từ "nghiện" một cách cảm tính khi xem liên tục một bộ phim trên Netflix, nhưng khẳng định điều đó không đồng nhất với bệnh lý nghiện trong y khoa. Luật sư Lanier ngay lập tức bác bỏ luận điểm này, nhấn mạnh rằng ông Mosseri không có bằng cấp về y khoa hay tâm lý học. Đáp lại, lãnh đạo Instagram thừa nhận mình không có khả năng chẩn đoán lâm sàng và có thể đã sử dụng thuật ngữ này quá tùy tiện trong quá khứ.

Trong phòng xử án, nhiều bà mẹ có con vị thành niên từng tự tử đã lặng lẽ theo dõi phiên điều trần. Họ là đại diện cho hàng nghìn gia đình tại Mỹ đã đệ đơn kiện các nền tảng mạng xã hội lớn, và thậm chí phải xếp hàng dưới mưa bên ngoài tòa án để có chỗ ngồi theo dõi phiên tòa.

Trọng tâm của vụ kiện dân sự này là cáo buộc từ một phụ nữ 20 tuổi, người cho biết đã chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng sau khi nghiện mạng xã hội từ nhỏ. Cô bắt đầu dùng YouTube từ năm 6 tuổi và Instagram từ năm 11 tuổi.

Ông Mosseri là nhân vật tầm cỡ đầu tiên từ Thung lũng Silicon ra đối chất trước bồi thẩm đoàn về cáo buộc Instagram hoạt động như một "máy đánh bạc" giải phóng dopamine nhắm vào những người trẻ dễ bị tổn thương.

Luật sư của Meta cho rằng những bất ổn của nguyên đơn bắt nguồn từ bối cảnh gia đình chứ không phải do sử dụng mạng xã hội. Phía YouTube cũng khẳng định nền tảng video của họ không được thiết kế để gây nghiện và mang tính chất một kênh giải trí như Netflix hơn là một mạng xã hội thuần túy.

Trước bồi thẩm đoàn gồm 12 người, ông Mosseri phủ nhận việc Meta ưu tiên lợi nhuận hơn sự an toàn. Ông lập luận: "Bảo vệ trẻ vị thành niên về lâu dài thậm chí còn tốt cho hoạt động kinh doanh và lợi nhuận."

Ông cũng tiết lộ rằng Instagram kiếm được ít tiền từ thanh thiếu niên hơn so với người lớn vì nhóm này ít có khả năng chi trả cho các quảng cáo. Tuy nhiên, một giáo sư tại Trường Y thuộc Đại học Stanford, nhân chứng đầu tiên của vụ kiện, đã làm chứng rằng bà coi mạng xã hội nói chung là một loại "ma túy" và ví YouTube như một "cửa ngõ" dẫn dắt trẻ em vào con đường nghiện ngập.

Vụ kiện những “gã khổng lồ” mạng xã hội đang được xem là vụ kiện mẫu – mang tính định hướng. Kết quả của nó sẽ định hình cục diện cho hơn 1.000 vụ kiện tương tự trên khắp nước Mỹ, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội dẫn đến tình trạng trầm cảm, rối loạn ăn uống và thậm chí là tự sát ở giới trẻ.

Dự kiến, CEO Meta Mark Zuckerberg sẽ ra hầu tòa vào ngày 18/2, tiếp theo là CEO YouTube Neal Mohan vào ngày 19/2./.

