Mỹ cam kết thanh toán phí tồn đọng và thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc

Ngày 11/2, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Washington sẽ bắt đầu thanh toán các khoản phí còn tồn đọng cho Liên hợp quốc trong vài tuần tới.

Bên cạnh đó, Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình cải tổ sâu rộng đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cuối tháng trước cảnh báo việc nhiều quốc gia không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đã đẩy tổ chức này đến bờ vực khủng hoảng ngân sách.

Theo ước tính, Washington hiện nợ hơn 2 tỷ USD phí thành viên trong nguồn kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên của Liên hợp quốc và một khoản tương đương trong nguồn kinh phí dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của tổ chức này.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm tài trợ đối với một số đơn vị thuộc Liên hợp quốc, đồng thời từ chối và trì hoãn thanh toán một số khoản đóng góp bắt buộc.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Geneva, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh yêu cầu nhất quán về cải tổ toàn diện đối với Liên hợp quốc. Theo đó, cải cách phải được thúc đẩy một cách quyết liệt và Washington sẽ tiếp tục yêu cầu Liên hợp quốc nỗ lực hơn, với nguồn lực hạn chế hơn.

Ông Mike Waltz cho biết Mỹ ủng hộ mạnh mẽ chương trình cải cách mà Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khởi xướng hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, Washington cho rằng ông Antonio Guterres đáng lẽ nên bắt đầu sáng kiến này sớm hơn, thay vì đến năm thứ 9 của nhiệm kỳ.

Kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền ở Nhà Trắng hơn 1 năm trước, Mỹ đã rút khỏi một số cơ quan của Liên hợp quốc, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)./.

